Quelle est la meilleure alimentation pour la santé des dents ?

Quelle alimentation faut-il avoir pour garder des dents en bonne santé ? On sait que le sucre favorise les caries, mais que faut-il éviter d’autre ? Il faut éviter les aliments mous et collants, comme le caramel, les bonbons, les gâteaux, le pain de mie, les fruits secs qui adhèrent plus facilement aux dents et peuvent donc faciliter la formation de caries.

On fait aussi en sorte de ne pas grignoter en dehors des repas. Bien sûr, des aliments sucrés, mais aussi n’importe quel autre aliment car dès que l’on mange, de la plaque dentaire contenant des bactéries cariogènes se forme. Or, dès que ces bactéries sont en présence de sucre que l’on retrouve dans de nombreux aliments, elles produisent de l’acide et attaquent la surface des dents. On fait évidemment attention aux boissons sucrées, sodas et jus de fruits. À ne consommer qu’occasionnellement, et de préférence à la paille pour limiter leur impact.

Et si on ne peut pas se laver les dents après un repas, que peut-on faire ? Prendre un chewing-gum sans sucre, ça peut être une bonne alternative au brossage le midi car mâcher du chewing-gum nettoie les dents par action mécanique et fait saliver davantage, ce qui permet de faire baisser le taux d’acidité dans la bouche, et donc le risque de caries.

Certaines personnes ont les dents sensibles au chaud et au froid. Est-il possible de limiter cette hypersensibilité dentaire ? En plus de manger tiède et de boire à température ambiante, il est préférable ne pas trop consommer trop d’aliments acides, comme les agrumes, la vinaigrette et les sodas, qui attaquent l’émail des dents.

Faut-il éviter les eaux pétillantes ?

Les eaux gazeuses sont peu érosives pour l’émail des dents. Leur acidité n’est pas assez forte pour abîmer l’émail des dents. À titre de comparaison, les sodas ont un pouvoir corrosif 100 fois supérieur. En revanche, il faut se méfier des eaux aromatisées aux agrumes, même sans sucre, car elles contiennent de l’acide citrique qui augmente leur taux d’acidité. Il est préférable de les consommer en une seule fois, et de ne pas les siroter toute la journée.

Et que faut-il privilégier si l'on a les gencives inflammées ou qui saignent facilement ?

Lorsqu’on souffre de gingivite ou si on a un aphte, il faut éviter de manger trop acide, trop salé ou pimenté. Les agrumes, les tomates, les kiwis, les chips qui sont très salées, les plats épicés attisent la douleur au niveau des gencives inflammées. On fait aussi en sorte de ne pas manger d’aliments trop durs, qui peuvent causer des saignements au contact des tissus abîmés. Et on évite de manger ou de boire trop chaud pour limiter l’inflammation. Chez certaines personnes, les aliments astringents, comme le comté, le gruyère, les noix, l’ananas... peuvent également favoriser les aphtes.

Se brosser les dents deux fois par jour

Que peut-on recommander d’autre pour garder des dents en bonne santé ? Consommer moins d’aliments transformés et sucrés, ne pas grignoter entre les repas…Les habitudes bonnes pour la santé dentaire le sont aussi pour la santé en général. Et bien sûr, pour limiter tout dommage causé par des aliments, il faut aussi se laver les dents 2 fois par jour pendant 2 minutes, et avoir recours le soir au fil dentaire en complément du brossage.

