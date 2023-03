Jeûne thérapeutique : ce qu'il se passe dans le corps

Selon un sondage Ipsos pour les éditions Robert Laffont publié en mars 2022, plus d'un Français sur quatre (27%) jeûne. Parmi les sondés, 27% le pratique pour des raisons religieuses tandis que 61% sautent un repas pour des raisons de santé. Pourtant, à ce sujet, les avis des médecins diffèrent. En effet, si certains le recommande dans la prévention de maladies pathologiques, d'autres mettent en garde contre ses effets.

Alors faut-il le pratiquer et que se passe-t-il réellement dans le corps quand on jeûne ? Camille Thine, diététicienne-nutritionniste, nous répond. "Il y a différents types de jeûnes : vous avez les jeûnes où l'on supprime uniquement l'alimentation et où les boissons sont autorisées tant qu'elles ne contiennent pas de nutriments. Par exemple, un café sucré va couper le jeûne, tandis qu'un café sans sucres est autorisé", clarifie d'entrée la spécialiste.



Mais pendant ces heures de jeûne, le corps perd forcément ses repères. Habitué à être nourri, il va chercher à puiser dans ses propres ressources pour continuer à fonctionner. "L'organisme fonctionne grâce à la circulation sanguine dans laquelle il y a le glucose qui est notre principal carburant", explique Camille Thine. Sauf que comme vous ne consommez plus d'aliments, votre taux de sucre ne peut pas augmenter.



Une fonte musculaire possible

"Votre corps se retrouve alors obligé d'aller consommer le glycogène hépatique présent dans le foie pour le transformer en sucre et le faire passer dans le sang", vulgarise la diététicienne nutritionniste. Dès lors qu'il n'y a plus assez de glycogène, l'organisme, alors privé de glucose, va puiser cette énergie vitale dans les réserves lipidiques (c'est-à-dire les cellules graisseuses). À ce moment-là, le corps engage une perte de poids plus ou moins visible".



Lorsqu’on impose au corps une privation de plus de 24 heures, les réserves en glucose s’amenuisent et le corps va chercher son énergie ailleurs. Notamment dans les cellules musculaires. "Quelqu'un qui mange équilibré et qui perd du poids progressivement va aussi perdre des cellules musculaires, décrit Camille Thine. Mais quelqu'un qui jeûne ou qui a un régime alimentaire beaucoup trop strict va puiser encore plus rapidement dans ses réserves musculaires".

Résultat : une fonte musculaire brutale entraîne une dénutrition car "le corps n'a pas le temps d'aller puiser dans les cellules graisseuses suffisamment vite et sera contraint de puiser dans les cellules musculaires". En outre, une importante fatigue, des maux de tête et une baisse de vitalité peuvent aussi se faire ressentir.



Dérèglement hormonal presque inévitable

Hormis la perte musculaire, le fait de jeûner dérègle également la production hormonale. "L'hormone de la satiété et celle de la faim vont fonctionner différemment, ce qui fait que vous risquez d'avoir plus faim et de manger en plus grande quantité", explique l'experte.

Cela serait notamment régi par le système de récompense dans le cerveau - qui, en mode privation, réclame des aliments plus faciles à transformer comme les aliments gras ou sucrés. Sauf que ces derniers favorisant le stockage sous forme de graisse, s'ensuit alors une prise de poids.



Dans certains cas, le jeûne peut aussi augmenter la production de cortisol, ce qui risque d'accentuer le déséquilibre chez les personnes souffrants de stress chronique. "Votre corps part du principe que si vous êtes stressé, c'est qu'il n'y a rien à manger", conclut Camille Thine.



