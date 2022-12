Fatigue chronique : quels aliments consommer pour éviter la carence en fer ?

Une carence en fer, en particulier si elle perdure, n'est jamais un bon signal pour votre organisme. Une fatigue chronique peut être la conséquence d'un manque important de ce nutriment, si important pour votre corps. Avant de réaliser une prise de sang pour réellement savoir si vous souffrez de cette carence en fer, plusieurs symptômes, comme une fatigue dès le réveil, des troubles de la concentration ou des vertiges, peuvent déjà vous alerter.

Afin de contrer ou de vous prévenir d'un hypothétique excès de fatigue, des modifications sur votre alimentation peuvent être la solution contre le manque de fer. La clé est de miser sur une alimentation plus équilibrée. Deux types de fer, appelés "héminique" et "non-héminique", existent. Le fer héminique est mieux assimilé par l'organisme. La viande rouge, les abats, les poissons et les fruits de mer en sont richement composés. Le boudin noir est le champion des champions de la catégorie.

Pour trouver du fer, misez aussi sur les légumes verts, les œufs ainsi que les produits laitiers. Sur les boissons, le café, le thé et le cacao sont cependant à réduire. Ils ne favorisent pas la bonne assimilation du fer par l'organisme. L'association de la vitamine C avec le fer est aussi un bon moyen d'éviter la grosse fatigue générale. Les fruits, tels que les kiwis, les oranges ou les myrtilles, sont à ajouter à vos menus quotidiens.

