La sédentarité n'est pas bonne pour la santé. Rester assis trop longtemps affaiblit la circulation sanguine et peut faire monter la tension artérielle, avec des conséquences fâcheuses pour l'organisme. Heureusement, des chercheurs américains ont mis au point un exercice qui permet de booster son métabolisme en faisant un effort minimal.

Cet entraînement se pratique assis et peut facilement se faire au bureau derrière un écran. Il repose essentiellement sur les mouvements du mollet. Lorsqu'il est sollicité de la bonne manière, ce muscle s'étirant du talon au genou peut permettre de brûler des graisses du corps. Concrètement, en position assise, les pieds posés à plat, il faut commencer par détendre ses muscles. Il faut ensuite lever le talon tout en maintenant l'avant-pied au sol. Une fois en l'air, vous pouvez relâcher le pied. Comme si vous marchiez.



Les scientifiques ont montré que cet exercice améliore la régulation de la glycémie et fait baisser le taux de graisses dans le sang. Il permettrait donc de contrer certains méfaits de la sédentarité. Mais attention, il ne remplace pas l’activité physique. Le minimum pour les adultes, c’est 30 minutes d’exercice d’intensité modérée par jour.

