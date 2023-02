Un régime à la fois santé et minceur qui a l'avantage de n’interdire aucun aliment. Le régime "Dash" était à l'origine recommandé pour améliorer la santé cardiovasculaire et aider les personnes atteintes d’une maladie rénale. Depuis, il s'est démocratisé pour devenir une façon saine de perdre ses kilos superflus.

N’interdisant aucun aliment, il invite à limiter la consommation de produits transformés, souvent trop gras et trop sucrés. Le régime Dash met l’accent sur les aliments pauvres en sel, mais riches en calcium, en potassium, en magnésium et en fibres.

Concrètement, cela consiste à manger beaucoup de fruits et de légumes, des céréales complètes, ainsi que des produits laitiers (demi-écrémés ou à 3% de matière grasse) à chaque repas. Deux à trois fois par semaine, il recommande d'y ajouter des légumes secs (lentilles, pois cassés, pois chiches).

En revanche, le régime conseille de se limiter à de petites portions de viandes maigres, de volaille ou de poisson. Concernant les matières grasses, on opte pour les huiles d’olive, de colza et de noix et on évite les fritures. Pour les douceurs, on préfère le miel plus naturel que le sucre, le chocolat noir, les fruits secs concentrés en minéraux, plutôt que les sucreries industrielles.

Des bienfaits rapidement observables

Rappelant le régime méditerranéen, il permet d'obtenir une perte de poids progressive et durable. D’ailleurs, en 2021, les deux régimes se retrouvent à la tête du classement des meilleurs régimes du monde, établi par des experts pour le magazine américain, US News and Word Report.

Outre la perte de poids, on peut observer assez rapidement les bienfaits de ce régime. En deux semaines seulement, on voit baisser sa pression artérielle. Ce régime réduit également le taux de mauvais cholestérol et la glycémie.

Sur la durée, il protège la santé cardiaque et réduit le risque de diabète. Il est aussi bénéfique pour le cerveau : des études ont montré qu’il peut contribuer à réduire le risque de problèmes cognitifs et même le risque de dépression.

