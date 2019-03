Le régime méditerranéen améliorerait nos capacités physiques en 4 jours

publié le 14/03/2019 à 17:31

Les bienfaits du régime méditerranéen sont connus depuis longtemps. Traditionnellement suivi par les Grecs, les Italiens ou encore les Français, ce régime riche en légumes, en huile d'olive, en céréales complètes et en produits laitiers a fait l'objet de nombreuses études toutes unanimes sur ses bénéfices sur notre santé d'une manière générale. Mais récemment, une étude menée par des chercheurs de l'Université de Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis) et publiée dans le Journal of American College of Nutrition révèle qu'il est aussi particulièrement préconisé pour les sportifs.



Selon les scientifiques, le régime méditerranéen est excellent pour le cœur et la santé cardiovasculaire. Il est aussi recommandé pour garder la ligne, retarder le vieillissement cérébral ou encore entretenir la flore intestinale.

Peu porté sur les viandes rouges, les graisses saturées et les sucres raffinés, ce régime s'oppose au régime occidental qui se caractérise par une faible consommation de fruits, de légumes et d'huiles non raffinées. Ces deux types d'alimentation radicalement opposés ont bien évidemment des effets sur la santé mais aussi sur les capacités physiques.

Pour le prouver, les auteurs de l'étude ont recruté sept femmes et quatre hommes qui ont couru 5 kilomètres sur un tapis roulant à deux reprises : une fois après quatre jours sous un régime méditerranéen, et une autre fois après quatre jours sous un régime occidental. Selon Edward Weiss, professeur de nutrition et de diététique à l’Université de Saint-Louis, les participants étaient 6% plus rapides après avoir suivi le régime méditerranéen. Et ce, malgré des fréquences cardiaques et des évaluations de l’effort similaires.

Comment expliquer cette amélioration soudaine ?

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les effets anti-inflammatoires et antioxydants du régime alimentaire, un pH plus alcalin et des nitrates alimentaires pouvaient en être à l’origine."De nombreux nutriments individuels dans le régime méditerranéen améliorent la performance physique immédiatement ou après quelques jours. Par conséquent, il est logique que tout un régime alimentaire comprenant ces nutriments améliore aussi rapidement la performance", affirme le Professeur Weiss.



"Cependant, ces avantages ont également été rapidement perdus lors du passage au régime occidental". Pour les chercheurs, il est donc indispensable de suivre le régime méditerranéen sur le long terme, notamment quand on souhaite améliorer ses performances sportives.