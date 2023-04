Printemps : les astuces pour un nettoyage écologique et économique

Flavie Flament reçoit Armelle Levy. Cheffe de rubrique Consommation et économie, la journaliste nous délivre quelques astuces pour mener son ménage de printemps à bien ! "Balayez, nettoyez, astiquez...", comme dit la chanson de Zouk Machine, c'est le moment de faire du vide et de la place dans nos foyers.

Pour commencer, la recette simple mais efficace, c'est de "trier, ranger puis nettoyer", explique l'invitée de Nous Voilà Bien ! "Le mieux, c'est de procéder par catégories. Vous sortez tout et vous vous demandez : qu'est-ce que je garde, qu'est ce que je jette ? Par exemple, dans la salle de bains, vous sortez tous vos tubes de crème et vous jetez ceux que vous n'utilisez plus. Dans votre dressing, même chose ! Revendez ceux qui sont trop petits, trop grands ou que vous ne mettez plus ou bien jetez à la poubelle vos vêtements. Faites de la place, ça fait du bien !", conseille-t-elle.

Après ce grand tri, il vous faut procéder au nettoyage. Pour cela, il faut procéder "de haut en bas" et "de l'intérieur vers l'extérieur". Par exemple, les sols et les surfaces extérieures sont toujours les dernières choses à laver, puisque si vous enlevez la poussière sur un meuble, elle tombe par terre.

Un grand ménage économique ?

Élément important de notre cuisine mais l'on oublie souvent, c'est la hotte. "C'est bien de nettoyer la grille parce qu'elle est souvent encrassée. Vous allez avoir tendance à augmenter la température pour obtenir une bonne puissance. La hotte consomme moins quand elle est bien propre", indique Armelle Levy.

Ensuite, il faut ouvrir la porte de votre congélateur. S'il y a du givre, votre appareil aura plus de mal à refroidir, et consommera plus d'énergie. Le moteur peut même surchauffer. "Si vous dégivrez régulièrement, non seulement vous pouvez économiser 20 € par an sur la facture d'énergie, mais vous augmenter ses chances de tenir plus longtemps.

Pareil pour le frigo. Au dos de votre réfrigérateur, il y a une petite grille derrière où la poussière s'accumule. "Ça empêche le moteur de bien fonctionner. Le conseil est de passer un chiffon pour éviter une surconsommation de 30 %. C'est d'ailleurs le même principe pour les radiateurs, la poussière empêche l'air de circuler, donc le chauffage est moins efficace", rappelle la journaliste.

Les ustensiles de cuisine peuvent parfois encombrer vos tiroirs de cuisines et pourtant, on ne les utilise jamais. Alors quoi ? Je vais les donner ? "Vous pouvez les donner à des associations", énonce l'invitée de Nous Voilà Bien ! Cependant, la journaliste suggère de ne pas y déposer les ustensiles en métal, ni les Tupperware et boîtes en plastique alimentaire qui ont plus de dix ans. "Ils contiennent certainement du bisphénol A, un composant désormais interdit", explique-t-elle. Méfiez-vous donc de ces vieilles boîtes en plastique autant les remplacer par des boîtes en verre !

Comment bien nettoyer son four écologiquement ?

L'invitée de Nous Voilà Bien n'est pas à court d'astuces avec plein de produits naturels ! "Vous prenez un demi-citron, vous le passer partout à l'intérieur du four et vous l'écraser généreusement. Au fond, vous y mettez du bicarbonate de soude. Vous revenez une demi-heure après. Vous trempez votre citron dans le bicarbonate de soude et vous utilisez votre citron comme une éponge abrasive. À force de frotter, toutes les particules de gras vont disparaître", dit-elle.



Pour le reste très encrassé comme une grille de hotte, il faut la laisser à tremper dans un seau de deux litres d'eau chaude, avec deux ou trois cuillères à soupe de cristaux de soude. Vous frottez avec des gants. "Le bicarbonate et les cristaux de soude, ce sont des produits de base pas chers, que vous laissez dans un coin de votre cuisine. Ça sert toujours et c'est très écologique", résume Armelle Levy.



Si efficaces, qu'ils sont même utiles pour vos matelas de chambre ! "Si vous avez une tache sur un matelas, il vous suffit d'humidifier le matelas, y mettre du bicarbonate de soude et une fois que c'est sec, vous aspirez avec un aspirateur. C'est vraiment très efficace !", conseille la journaliste.



Côté salle de bain, le calcaire et les parois de douche peuvent donner du fil à retordre. Pas besoin d'un produit agressif et chimique, il vous suffit de vous munir d'un savon de Marseille, de la mousse à raser et d'un tissu en microfibre ! "Le savon de Marseille est très efficace pour nettoyer. Vous le faites mousser dans un peu d'eau. Vous utilisez cette mousse pour frotter votre paroi de douche et une fois que vous lavez bien, rincez. Vous passez un chiffon en microfibre dessus pour éviter la buée". Même chose avec la mousse à raser : vous frottez la mousse sur la paroi de douche et après, vous rincez, essuyez avec un chiffon microfibre.



Le bicarbonate de vinaigre blanc et le savon noir sont aussi très utiles pour détartrer votre salle de bain. "200 grammes de vinaigre blanc mélangé à 40 grammes de bicarbonate de soude dans deux litres d'eau chaude, ça vous coûte 0,19 € le litre" estime Armelle Levy. Si vous souhaitez que l'inox de vos pommeaux de douche brille, vous pouvez aussi utiliser de la pierre d'argile. "Cela se présente comme un pot à cirage, mais c'est sans parfum. Ça permet de faire briller toutes les surfaces", ajoute-t-elle. Et pour les sols, vous pouvez utiliser du savon noir. C'est naturel, écologique et économique !