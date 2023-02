Alimentation : les bouillons culinaires industriels sont-ils mauvais pour la santé ?

"Les bouillons concentrés ont pas mal évolué depuis le mythique je dirais bouillons cube Maggi. J'avoue que je m'en sers encore un peu pour cuisiner. Quels sont les meilleurs en termes de goûts selon votre étude ?", demande Flavie Flament à Elsa Abdoun, journaliste à Que Choisir.

"Alors le meilleur en terme de goût, c'est-à-dire celui qui à la fois, a été préféré par les testeurs, mais celui qui a été le mieux reconnu en termes de saveurs, c'est le bouillon de légumes Bjorg", explique Elsa Abdoun.

"C'est un peu exceptionnel parce que finalement, après le Bjorg, les bouillons généralement préférés ça va être plutôt des bouillons de volaille ou de bœuf qui sont en fait souvent aromatisés, c'est-à-dire que les fabricants utilisent des arômes. Et il faut croire que le consommateur est habitué à ça parce que souvent, c'est ce qu'il préfère", poursuit-elle.

Les bouillons industriels sont souvent trop salés Elsa Abdoun

Les bouillons industriels sont "souvent trop salés". "On en a effectivement trouvé chez certains pour les plus salés, avec un seul verre de bouillon, on arrive à quasiment un quart du maximum (du sel, ndlr) recommandé sur la journée. Donc il est préférable de prendre des bouillons qui vont être réduits en sel ou sans sel même", révèle Elsa Abdoun dans Nous Voilà Bien !



"Pour le sucre et le gras, honnêtement, il y a quelques bouillons qui se disent sans graisses ajoutées, sans sucre. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque dans tous les cas, on ne trouvera pas beaucoup de sucre et pas beaucoup de gras dans un bouillon", rassure-t-elle.

Selon l'étude de Que Choisir ? le bouillon le plus salé est celui au bœuf halal de la marque Jumbo et le moins salé c'est le Jardin Bio étic sans sel. "La marque Jardin Bio étic arrive plutôt en tête à chaque fois dans le classement, que ce soit en volaille, bœuf ou légume. Maggi s'en sort plutôt bien aussi", raconte Elsa Abdoun.

Quid des additifs et des pesticides ?

"On a regardé en fait globalement les additifs et tous les ingrédients industriels indésirables qu'on pouvait trouver. Globalement, ce qui nous a le plus marqué, c'était l'huile de palme et des arômes aussi. Et puis l'additif glutamate, qui est un exhausteur de goût qui est quand même suspecté d'avoir des effets pas terribles sur la santé", indique aussi la journaliste de Que Choisir.

"Et donc en regardant tout ça au global, on a quand même trois bouillons qui ressortaient vraiment comme de piètre qualité. Il y avait le bouillon de poule Aldi, le Viandox de Knorr et à nouveau le bouillon de bœuf halal de la marque Jumbo", ajoute Elsa Abdoun.

Existe-t-il des additifs dangereux pour la santé ? "Dangereux, c'est peut-être un mot fort, mais de toutes façons à haute dose, forcément beaucoup de choses sont dangereuses. Mais disons que l'additif glutamate est quand même un additif qui est suspecté de pas mal de choses, donc on préfère éviter", souligne-t-elle. Elsa Abdoun recommande d'acheter plutôt des bouillons qui ont à la place du glutamate, de l'extrait de levure "qui a aussi ce goût umami apporté par le glutamate".

"Pour les pesticides, on a regardé uniquement dans les bouillon de légumes parce que c'est là qu'on va en trouver plus que dans les bouillons de bœuf ou de volaille (...) Ce qu'on peut dire, c'est qu'on en a trouvé moins fréquemment et en moins grande quantité dans les bouillons bio. Donc, quand on prend un bouillon de légumes, il faut privilégier le bio", conclut-elle.

