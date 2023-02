Cuisine : les astuces pour être plus écolo derrière les fourneaux

Les trucs et astuces pour être plus écolo derrière les fourneaux

Les trucs et astuces pour être plus écolo derrière les fourneaux

Repas sans cuisson, batch cooking, marmite norvégienne...Il existe des recettes et des astuces à mettre en place dans sa cuisine pour consommer moins d’énergie et diminuer notre empreinte écologique

"Cuisiner écolo, cuisiner avec moins d'énergie, c'est un vaste sujet parce que c'est une somme de plein de petits gestes et de choix d'ustensiles un peu différents. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle, ça, il faut le savoir. Mais si on additionne plein de petites choses, ça peut faire la différence", explique Sonia Ezgulian, cuisinière, auteure et journaliste.

Par exemple, il faut bien choisir la taille de la casserole par rapport à ce qu'on fait cuire. "Ça c'est très important parce que si on prend une casserole trop grande, on utilise inutilement les choses. Et si on la prend trop petite, on cuit mal les aliments (...) Il est aussi important de bien choisir le couvercle, parce que si on en utilise, on met moins de temps à faire chauffer et on gagne de l'énergie", poursuit Sonia Ezgulian dans Nous Voilà Bien !

Quant aux plaques de cuisson, Sonia Ezgulian explique que l'induction est "une grosse technologie très avancée qui permet la sécurité, n'on utilise que de l'électricité mais, les plaques à induction, ça coûte quand même un certain prix à l'achat", illustre-t-elle. La plaque à gaz "coûte beaucoup, beaucoup moins cher que la plaque à induction. Et en plus, le prix du kilowatt de gaz est aussi moins cher que l'électricité. Donc il faut voir l'un dans l'autre, tout dépend de l'utilisation qu'on fait du gaz ou de l'électricité", ajoute-t-elle.

L'importance de l'autocuiseur

Parmi les ustensiles qui peuvent vous aider à avoir "une cuisine verte", il y a l'autocuiseur. "C'est vraiment top parce qu'on va gagner de l'énergie, ça cuit extrêmement vite", explique Sonia Ezgulian. Vous pouvez aussi utiliser la cuisson vapeur, "on peut avoir un ustensile électrique avec plusieurs plateaux vapeur, ou alors tout simplement les petits plateaux en bambou asiatique dans lesquels on peut faire cuire des aliments. C'est extrêmement simple, on pose ça sur une casserole, on met ses aliments à l'intérieur et c'est très, très pratique", illustre-t-elle.

Il existe aussi la marmite norvégienne (400 euros). "C'est une sorte de caisson en bois dans lequel on peut glisser sa marmite, donc c'est généralement une cocotte en fonte. On ferme ce caisson étanche et ça va durer pendant quelques heures. Et là, la cuisson va se poursuivre. On peut à la maison faire l'expérience d'une marmite norvégienne, comme le faisaient les paysans au début du XIXᵉ siècle', ajoute Sonia Ezgulian. Cependant, "on ne fait pas ça tous les jours parce qu'en fait, pour faire à manger pour le soir, il faut pratiquement s'y mettre à 14 heures", met-elle en garde.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info