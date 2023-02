Toutjust : quels sont les avantages de ce supermarché "anti-crise" qui débarque en France ?

Le supermarché Toutjust est un "discounter français" qui promet des prix "jusqu’à 10 % moins chers que ses concurrents directs". Le premier magasin ouvrira en France en mars prochain à Alès dans le Gard et 50 ouvriront en France d'ici la fin de 2023.

Ce qui est vraiment nouveau avec ce magasin, "c'est que Toutjust est la première chaîne de supermarchés collaborative qui s'associe aux fournisseurs (...) C'est-à-dire que les fournisseurs, une centaine d'associés, vont avoir 25 % du capital de l'enseigne. Et donc c'est la première fois que des fournisseurs sont intéressés aux résultats économiques de leurs clients", décrit Armelle Lévy, journaliste conso à RTL.

"Les fournisseurs s'engagent à investir dans de nouveaux magasins et en échange, Toutjust s'engage à travailler avec eux pendant 20 ans et à leur réserver 25 % des profits réalisés. En sous-jacent derrière, le fondateur Fabrice Gerber souhaite faire une sorte de commerce équitable (...) Il veut que les relations avec les fournisseurs soient plus justes et que les marges soient plus basses", ajoute-t-elle dans Nous Voilà Bien !

Quant aux fournisseurs qui adhèrent à Toutjust, "ce sont des petits qui n'avaient pas grand-chose à perdre, des fournisseurs régionaux. Mais les gros comme Danone ou Nestlé n'ont pas pris d'actions parce que s'ils entrent au capital de Toutjust, ils vont perdre leur marché chez Leclerc ou Carrefour", détaille Armelle Lévy.

Ce concept est-il gagnant pour les producteurs et le consommateur ?

"Pour les producteurs, avoir quelqu'un qui leur promet un monde moins conflictuel, c'est forcément gagnant. Après, en volume, ce n'est pas énorme. Pour l'instant, ça reste des petits magasins", précise Armelle Lévy.

"Et pour le consommateur, c'est le spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvers (que vous pouvez écouter tous les matins dans Ça peut vous arriver sur RTL) qui l'analyse. Ce qui est intéressant, c'est que cela raconte quelque chose. Ça dit qu'il y a une partie de la population qui est prête à consommer différemment", raconte aussi la journaliste éco de RTL dans Nous Voilà Bien !

Dans les rayons de Toutjust, vous trouverez "80 % de produits alimentaires, dont 45 % de produits frais, 70 % de produits made in France". Parmi les produits, "une petite boîte de petits pois de 130 grammes à 0,94 euros d'euros ou encore 200 grammes de fromage râpé à 1,67 euros, une bouteille de champagne 10,90 euros", liste Armelle Lévy. Il n'y aura pas de produits entassés dans des cartons sur des palettes, comme dans les enseignes low-cost, raconte-t-elle aussi.

Les magasins seront aux couleurs jaune et bleu, détaille le communiqué de presse et "chaleureux, avec de la musique et une décoration soignée. On pourra se restaurer sur place, dans un espace de snacking avec un menu plat, fruits ou laitage, et une boisson pour 3 euros. Et des services seront également proposés, comme des antennes de La Poste", conclut-elle.

