Pénurie de médicaments : l'appel à l'aide de Maxime, 15 ans, atteint de mucoviscidose

Il court après son traitement. Adolescent de 15 ans, Maxime est atteint de mucoviscidose, une malade d'origine génétique qui s'attaque à ses systèmes digestifs et respiratoires. Diagnostiqué dès six mois le collégien est aujourd'hui directement impacté par la pénurie de médicaments qui sévit sur le territoire.

Régulièrement, ses parents sont donc contraints de parcourir plus de 50 kilomètres depuis leur domicile du nord de la France, dans l'espoir de trouver des pharmacies approvisionnées. Pour maintenir ses soins, nécessaires pour sa santé, Maxime a écrit au ministre de la Santé, François Braun, afin de l'alerter sur la gravité de la situation.



Invité Focus Dimanche sur RTL, Maxime revient, aux côtés de ses parents, sur son combat contre la maladie et sur son traitement. Sans médicaments, le collégien devrait subir de nouvelles opérations et pourrait aussi voir sa croissance stoppée à seulement 15 ans. Une situation intenable qui inquiète ses parents et qui a poussé Maxime à faire appel au gouvernement.



Témoignage. "Je lui ai demandé si c'était normal, en France, de ne plus avoir de médicaments pour se soigner et je lui ai expliqué mon cas", explique-t-il en revenant sur le contenu de son appel à l'aide envoyé au ministre de la Santé. "Il m'a répondu très brièvement qu'il envoyait ça (son signalement, ndlr) à l'Agence nationale de la sécurité du médicament et il m'a aussi donné un lien pour déclarer les médicaments qu'il me manquait". Une réponse du ministre François Braun très insuffisante selon lui. "Je m'attendais à avoir une réponse sur pourquoi on est en pénurie. Je pense aussi que ce n'est pas à nous, les patients, de déclarer les médicaments qui manquent sur une plateforme", ajoute Maxime.

