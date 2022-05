15 ans de la disparition de Grégory Lemarchal : les 4 moments forts de sa carrière

Il est l'un de ces candidats de la Star Academy que le public n'oubliera probablement jamais. Grégory Lemarchal est mort le 30 avril 2007, à 23 ans, emporté par la mucoviscidose, maladie infantile mortelle. Né à la Tronche, en Isère, arrivé très jeune en Savoie, il était en pleine ascension après avoir remporté la saison 4 de l'émission-phare de TF1.

Il avait tout de suite conquis, par sa voix cristalline et son humour, les téléspectateurs, qui l'avaient sacré grand gagnant de la Star Academy 4 en 2004. 15 ans après sa mort, l'aura de Grégory Lemarchal est intacte. La popularité du jeune artiste étonne encore ses parents Pierre et Laurence.

En septembre 2020, un nouveau best of musical avec trois titres inédits a été publié. "Il y a des nouvelles générations qui n'ont pas connu Grégory et qui écoutent Grégory. C'est quelque chose de fou pour nous. On a du mal à expliquer ça", s'émouvait son père au micro de RTL en septembre 2020.

Découvrez ou redécouvrez ci-dessous les moments les plus marquants de la carrière de Grégory Lemarchal.

Son interprétation de "SOS d'un terrien en détresse"

Le 3 septembre 2004, il fait partie des18 candidats de la quatrième saison de la Star Academy. Lors du premier prime time, il interprète avec Radia et Sofiane Tous les cris les SOS de Daniel Balavoine. Durant les seize semaines de compétition, il chante en duo avec de nombreux artistes tels que Serge Lama, Hélène Segara, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Patrick Bruel, Michel Sardou, Patricia Kaas et autres. Il impressionne particulièrement le public avec son interprétation en solo de la chanson SOS d'un terrien en détresse, signée là encore Daniel Balavoine.

Le soir de sa victoire

Durant toute la saison du télé-crochet, Grégory Lemarchal a aussi séduit le public avec ses interprétations de Et maintenant de Gilbert Bécaud ou en duo comme le titre L'Envie de Johnny Hallyday avec Hoda. Après avoir gagné sa demi-finale contre Mathieu, il affronte Lucie en finale. Le 22 décembre 2004, il remporte la quatrième saison de la Star Academy,avec 80% des suffrages du public face à Lucie Bernardoni, battant tous les records de suffrages. Il est le premier garçon à remporter Star Academy.

"Écris l'histoire", son premier tube

Après sa victoire à la Star Academy, Grégory Lemarchal ne tarde pas à entrer en studio. Des titres et des compositions l'attendent déjà. Parmi elles, la chanson Écris l'histoire qui deviendra un véritable tube. Ce titre permettra au jeune interprète de réaliser son rêve et de lancer sa carrière. Le 23 janvier 2006, il reçoit la récompense de "Révélation francophone de l'année" aux NRJ Music Awards.

Son premier Olympia

Le 26 juin 2006, Grégory Lemarchal réalise son rêve d'enfant en foulant pour la première fois de sa vie la scène de l'Olympia. Il se produira à trois reprises dans cette salle mythique. Malheureusement, la maladie le rattrape et le chanteur est contraint à se reposer. Une période qu'il met à profit pour commencer à écrire ses propres textes. Parmi eux, le titre De temps en temps dédié à sa compagne Karine Ferri. La mucoviscidose finit par emporter le jeune artiste le 30 avril 2007, faute de donneur de poumons compatible.