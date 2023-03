Le nombre de bénéficiaires ne fait qu'augmenter. Les Restos du cœur sont de plus en plus sollicités alors que l'inflation suit son cours. Au début du mois de mars, l'association a organisé un week-end de collectes dans l'espoir de réunir suffisamment de produits alimentaires et d'hygiène. Cette collecte nationale a été un succès, mais elle risque de ne pas suffire.

"Nous avons été entendus par les Français qui sont toujours aussi généreux avec les Restos du cœur, mais ça ne suffira pas compte tenu de l'inflation", explique le président de l'association, Patrice Douret. "Les Français sont généreux, on l'a vu à chaque crise", rappelle-t-il, "l'an dernier nous avions distribué 142 millions de repas, nos projections nous amènent à penser qu'à la fin de la campagne, qui est en cours, nous aurons distribué 170 millions de repas".

"On a beaucoup de personnes qui viennent et qui pensaient être à l'abri d'avoir besoin de demander une aide alimentaire", poursuit Patrice Douret. Les Restos du cœur accueillent 200.000 personnes supplémentaires, "on n'a jamais connu une augmentation aussi forte et aussi rapide", constate le président de l'association. Celle-ci "touche tous les publics : les plus jeunes, les plus âgés, avec énormément de séniors et de retraités. (…) Ça mettra des années à se rétablir".

