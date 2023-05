FROID - 3/5. Comment soigner une toux grasse et une toux sèche

Dans cet épisode, Michel Cymes vous explique comment soigner votre toux. Ou plutôt, les toux, car il y a la toux grasse et la toux sèche. Les deux ne se soignent pas de la même manière.

Il s'agit d'abord d'identifier la toux dont vous souffrez puis de mettre en oeuvre un certain nombre d'actions pour éviter qu'elle ne s'installe. Si c'est déjà le cas et qu'elle est accompagnée de fièvre, consulter un médecin est fortement recommandé. Et veillez à éviter l'automédication car les molécules efficaces ne sont accessibles que sur ordonnance.

Si il s'agit d'une toux grasse, ne faites rien. La toux grasse signifie que votre organisme se met en branle pour nettoyer l’arbre respiratoire. L’objectif est d’expulser les sécrétions. On pourrait presque dire que la toux grasse est utile : elle prouve que votre organisme est en train de se défendre.



La toux sèche, elle, vous épuise, ne serait-ce que parce qu’elle ne laisse pas de répit, même la nuit, quand vous êtes censé vous reposer. Donc pour éviter qu’elle ne s’installe de trop, mieux vaut prendre les devants en consultant votre médecin. Il est important de consulter surtout si vous avez de la fièvre pendant plus de 48 heures ou que les quintes s’accompagnent de sifflements.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin vous livre ses conseils pour bien se protéger des premières vagues de froid et des maladies de saison qui arrivent.

