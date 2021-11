Michel Cymes vous explique à quelle fréquence il faut laver vos draps

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre sommeil et vous livre ses conseils pour retrouver des nuits réparatrices et mieux aborder vos journées.

Dans cet épisode, Michel Cymes passe à la loupe l'hygiène des draps. À raison de 7 à 8 heures par nuit, il convient de les laver régulièrement sous peine d'accumuler les microbes et les bactéries.

Mais attention à ne pas le faire n'importe comment. Il convient de les changer à une certaine fréquence et de les laver en suivant certains principes, du choix du programme au séchage, plutôt en extérieur, si l'on en a la possibilité, et toujours à l'abri de la poussière.

L'idéal est de laver vos draps tous les 15 jours, dès lors que votre hygiène corporelle est irréprochable. Lorsque vous lavez vos draps, vous les prenez dans vos bras, direction la machine à laver. Attention, c'est une erreur. Car le linge sale a été mis en contact avec du linge propre : votre tenue vestimentaire. Il est préférable d'investir dans une panière à linge sale et de s'en servir.

