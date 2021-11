Michel Cymes vous donne l'astuce infaillible pour mieux dormir

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre sommeil et vous livre ses conseils pour retrouver des nuits réparatrices et mieux aborder vos journées.

Dans cet épisode, Michel Cymes revient sur les fondamentaux du sommeil, les fameux cycles de 90 minutes qui composent la nuit, chacun parcouru par quatre stades successifs.

Le premier ne dure que quelques minutes : on somnole, on se sent partir. Ensuite vient le sommeil confirmé. Il n'est pas profond, il suffit que quelqu'un allume la lumière et vous voilà réveillé. Troisième stade : le sommeil profond. Enfin vient le sommeil paradoxal.

Pour un sommeil optimal, il faudrait toujours envisager de dormir pour une durée qui soit un multiple de 90 minutes. Plus facile à dire qu'à faire... Heureusement, certaines astuces permettent d'optimiser ses nuits pour le plus grand bonheur de votre organisme.

Un bon conseil : mettez-vous au lit un quart d'heure avant votre heure de coucher habituel et voyez si vous avez vraiment besoin d'un réveil pour vous lever.

