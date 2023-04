Michel Cymes : comment savoir si l'on souffre d'andropause ?

Crédit : SIRMA AKSUYEK / IMAGE SOURCE / IMAGE SOURCE VIA AFP

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à l'andropause, que l'on a tendance à qualifier de ménopause des hommes. Ce phénomène accompagne le vieillissement de certains hommes. À partir de 45 ans, ils sont en proie à une baisse de leur taux de testostérone et voient apparaître plusieurs symptômes.



Diabète, obésité, mauvaises habitudes de vie peuvent accompagner cette phase et donner lieu à une prise de poids, une transpiration excessive et des insomnies la nuit. L'andropause peut aussi occasionner des problèmes d'érection, qui peuvent être solutionnés par des petites pilules bleues.

Veuillez cependant noter que l'andropause n'est pas inéluctable. Elle touche un minorité d'hommes et doit être confirmée par un diagnostic sanguin. La baisse de testostérone peut être partielle chez certains hommes. Elle est en outre toujours progressive.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à la sexualité et vous livre ses conseils pour mener une vie intime épanouie.

