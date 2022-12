Quoique l’on fasse, le climat va continuer à se réchauffer dans les prochaines années. Nous avons et nous continuons à rejeter beaucoup trop de CO2 dans l’atmosphère. Les grandes chaleurs, les canicules en été vont devenir, comme le disent les Américains, "the new normal".

Si l'usage du ventilateur est préférable à celui d'un climatiseur, il existe aussi des astuces pour garder sa maison au frais. Tout d'abord, il ne faut surtout pas ouvrir ses fenêtres en journée. C’est le meilleur moyen de garder dans la maison la fraîcheur relative de la nuit. Car il faut le savoir, même par temps de canicule, c’est toujours dans les dernières heures de la nuit qu’il fait le plus frais, parce que la nuit la chaleur emmagasinée par la Terre et l’atmosphère rayonne vers l’espace, ce qui permet de gagner quelques degrés. Donc le matin, quand la maison s’est un peu refroidie, on ferme les fenêtres. Étant donné que les vitres n'empêchent pas les rayons du soleil, et notamment les rayons infrarouges, de passer, il faut aussi fermer les stores et les volets du côté exposé au soleil.

Si vous avez des fenêtres au nord, cela ne change rien de fermer stores et volets. À leur sujet, le matériau est important. Les volets métalliques sont inadaptés aux grandes chaleurs : ils chauffent et rayonnent cette chaleur sur vos vitres. Ce n'est pas l’idéal. Des volets en bois sont beaucoup plus isolants, ils vont faire barrière aux rayons infrarouges.

Et dans tous les cas, il y a un équipement que l’on trouve assez largement dans les pays méditerranéens et pas encore assez en France. Ce sont les stores extérieurs devant les baies vitrées ou les fenêtres exposées au soleil. Ils vont les protéger des rayons solaires et cela va se traduire là encore par quelques degrés en moins dans la maison. Il faut donc équiper ses ouvertures de stores, de couleur claire pour qu’ils chauffent aussi le moins possible, c’est un bon réflexe de prévention.

L'effet cheminée

Dès que la température extérieure est un peu redescendue, on peut rouvrir ses fenêtres. Mais si, le soir, vous vous contentez de les ouvrir, la pièce ne va pas se refroidir. Pour y parvenir, il faut établir un circuit entre l’air le plus frais de la maison, celui des pièces exposées au nord, ou celui du rez-de-chaussée et de l’entresol, et l’air le plus chaud. C’est l’effet cheminée : l’air le plus chaud, le plus léger va s’échapper vers l’extérieur, remplacé par l’air le plus frais, le plus dense. C’est la conséquence de la célèbre poussée d’Archimède. Plus la différence de température est importante, plus la ventilation est rapide.



Lorsqu'on a un appartement qui n'est pas traversant, on peut se mettre d'accord avec ses voisins, on ouvre la porte qui donne sur la cour ou les caves, et on laisse ouvertes les portes palières.

