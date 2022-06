Mac Lesggy vous explique l'importance de la crème solaire

Les beaux jours arrivent et donc les coups de soleil. Si certains s'en méfient, au motif qu’elle contiendrait des nanoparticules, des substances provoquant le cancer, la crème solaire reste un outil indispensable de l'été.

Pour nous protéger des coups de soleil, le principe est simple il faut filtrer les rayons ultraviolets du soleil, surtout les UVA les plus agressifs, qui pénètrent dans l’épiderme et favorisent l’apparition des cancers de la peau, mais aussi les UVB, moins énergétiques qui provoquent eux le bronzage mais accélèrent aussi le vieillissement de la peau.

Les crèmes font écran au moyen de deux molécules qui vont filtrer les UV. D’abord des molécules organiques : octocrylène, oxybenzone, octinoxate qui pénètrent dans la couche supérieure de l’épiderme et vont absorber l’énergie des rayons ultraviolets à la place de nos cellules.

Molécules minérales

La deuxième catégorie sont des molécules minérales. Il en existe deux types : l’oxyde de zinc, et le dioxyde de titane. Le mode d’action est différent des précédentes. Ces molécules restent en surface et réfléchissent vers l’extérieur, comme un miroir, les rayons ultraviolets.

Les deux catégories sont efficaces mais alors que les écrans organiques mettent du temps à agir, le temps qu’ils migrent dans la peau, ce qui peut prendre quelques minutes, les écrans minéraux, eux sont efficaces dès l’application. Dans tous les cas, toutes les crèmes contiennent soit ces écrans minéraux oxyde de zinc ou de titane, soit ces filtres organiques, soit les deux, c’est souvent le cas des crèmes indice 50.

Mais quid des indices ? Avec l'indice 50 vous pouvez rester 35 fois plus longtemps au soleil, sans attraper de coup de soleil, que si vous n’aviez pas de crème. Par exemple, 12 heures contre 15 minutes ! Attention, c’est calculé sur des volontaires en laboratoire, avec une grosse couche de crème. En pratique, on est toujours en dessous. Donc visez les indices les plus hauts. Mettez en beaucoup et renouvelez toutes les deux heures.

Risque de cancer ?

On accuse ces molécules de migrer dans le corps, d’être des perturbateurs endocriniens, d’être allergisantes, ou cancérogènes si on les absorbe ! D’autres sont suspectées d’être dangereuses pour l’environnement, notamment les coraux, comme l’octocrylène. Mais il ne faut pas confondre danger et risque.

Le risque principal, il est simple c’est de ne pas mettre de crème solaire. Une méta-analyse canadienne, publiée en décembre 2020, a enfoncé le clou : les protections solaires diminuent bien le nombre de cancers de la peau et de mélanomes. Pour rappel on détecte chaque année en France 80.000 cas et le premier facteur de risque, selon l’Institut National du Cancer, c’est l’exposition excessive au soleil. Sans protection, on lui attribue environ 80% de ces 80.000 cancers annuels.

Les risques allergènes, cancérogènes ou de perturbations endocriniennes liés à l’usage de ces molécules sont négligeables. Les crèmes à filtres minéraux oxyde de zinc ou de titane sont considérés comme les plus sûrs. Mais dans tous les cas, ne restez pas sans crème, ni vous, ni vos enfants.

