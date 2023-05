Matin, après-midi ou soir  : quel est le meilleur moment pour faire de l’exercice ?

Quel que soit le moment, bouger, c’est bénéfique. Et l’essentiel, c’est d’arriver à caler dans son emploi du temps des plages pour faire de l’activité physique. Mais les études de chronobiologie suggèrent qu’on peut optimiser les bénéfices de l’exercice selon le moment où l’on pratique. D’après une récente étude, il serait préférable de pratiquer sa séance le matin, entre 8 et 11 heures, si l’on souhaite se protéger des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Les chercheurs ont suivi sur une période de 6 ans plus de 86.000 Britanniques âgés de 42 à 78 ans. Ils ont remarqué qu’il y avait moins d’accidents cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux chez les personnes qui faisaient de l’exercice le matin, surtout en fin de matinée. L’effet a été encore plus prononcé chez les femmes. Et ces résultats se sont observés aussi bien chez des personnes qui sont plutôt du matin, c’est-à-dire couche-tôt/lève-tôt, que chez celles qui sont du soir, autrement dit couche-tard/ lève-tard.

Faire de la musculation plutôt l'après-midi

Ces résultats devront être confirmés avant que l’on puisse prodiguer des conseils formels. Et si vous n’aimez pas faire de l’exercice le matin, soyez rassuré, il y a d’autres bénéfices à s’activer l’après-midi, en attendant tout de même une ou deux heures après le repas pour un meilleur confort digestif. C’est le moment où les muscles sont chauds et prêts à travailler.



Des études ont montré que c’est le meilleur moment pour faire de la musculation car le corps produit plus d’hormones, comme la testostérone, qui favorisent le développement musculaire. On peut faire des pompes, des squats, des fentes, mais aussi des exercices avec des poids ou des élastiques, de l’aquagym… Rappelons que l’Organisation mondiale de la santé recommande, en plus des 2h 30 minimum de cardio par semaine, au moins 2 séances hebdomadaires de renforcement musculaire.

Activités douces et marche digestive le soir

En revanche, le soir, l’activité physique risque de perturber le sommeil. Elle augmente les hormones du stress. C’est la raison pour laquelle on recommande d’éviter toute activité intense trois heures avant de se coucher. Mais on peut pratiquer des activités douces, comme le yoga, ou faire des étirements. Le soir, nos articulations sont moins raides. La marche après le dîner est particulièrement bénéfique pour les personnes diabétiques.



Marcher après un repas aide, en effet, l’organisme à mieux réguler sa glycémie. D’après des études, l’idéal serait de marcher quinze minutes d’un pas soutenu. Dans l’idéal, la marche devrait se faire dans l’heure et demi suivant le repas pour en tirer le meilleur bénéfice sur la glycémie.

Si on ne souhaite pas sortir de chez soi, des activités ménagères ou du jardinage par exemple, peuvent avoir le même effet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info