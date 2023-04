Faut-il arrêter de croiser les jambes ?

Un professeur anglais d’anatomie de l’université de Lancaster, le Pr Adam Taylor, vient de parler des méfaits des jambes croisées dans la presse britannique. C’est une position qu’on critique souvent et sur laquelle il y a encore beaucoup d’idées reçues. Déjà, il faut distinguer deux façons de croiser les jambes, soit on les croise au niveau des genoux, soit on les croise au niveau des chevilles.



Selon ce médecin, croiser les jambes au niveau des genoux serait la position la plus délétère. Elle entrave la circulation sanguine et s’oppose à un bon retour veineux, car dans cette position, on comprime le creux poplité situé à l’arrière du genou où passent des veines et des artères de la jambe.

Croiser les jambes augmente aussi la pression artérielle, puisque l’accumulation du sang dans les veines demande plus de travail pour le cœur. C’est d’ailleurs pour cela qu’on doit avoir les pieds bien à plat lorsqu’on contrôle sa tension. Mais ce que ne précise pas le médecin anglais, c’est que la hausse est momentanée et qu’elle n’a pas de conséquence sur le long terme. Il n’a pas été montré que cela favorise l’hypertension artérielle.

Ne pas croiser les jambes trop longtemps

Selon le professeur Taylor, croiser les jambes entraînerait aussi des troubles musculo-squelettiques. On met une certaine tension au niveau du bassin et du bas du dos : si on est à risque de sciatique ou de lumbago, ce ne serait pas une position à tenir longtemps. Dans cette posture, on ne se tient pas bien droit.

Les hanches ne sont pas alignées, l’une étant plus haute que l’autre. Le bassin est décalé. Cela pourrait avoir des répercussions au niveau du dos, des épaules et du cou. Faudrait-il vraiment arrêter de croiser les jambes ? Non, mais on n’a peut-être pas intérêt à garder trop longtemps cette position.

Le kinésithérapeute Thierry Lanneau explique que : "c’est généralement ce qu’on fait quand on sent des engourdissements ou des fourmillements dans les jambes ou un étirement dans la fesse. Si cette position était vraiment dangereuse, vu le nombre de personnes qui croisent les jambes, les cabinets de kinésithérapie ne pourraient absolument pas faire face à la demande. Il faudrait doubler les effectifs de kinés !"

Pas de mauvaise posture

Si on croise les jambes, c’est aussi parce qu’on peut trouver cette position confortable. Lorsqu’un genou remonte au-dessus des hanches, le dos est moins cambré. Croiser les jambes, ça peut aussi soulager le poids sur les fessiers. Et c’est une façon de bouger sans se lever de sa chaise.

Il n'y a pas de mauvaise posture, comme l'a souligné le kinésithérapeute. "Les bonnes postures, les positions à éviter, ça ne repose pas sur grand-chose. C’est comme dire qu’il n’y a qu’une seule bonne position pour dormir. C’est faux." Ce qui est important, c’est de faire confiance à ses sensations. En soi, aucune posture n’est mauvaise.

Il n’y a pas de posture idéale non plus, sauf peut-être celle qu’on ne maintient pas longtemps. Le corps est, en effet, fait pour bouger, il lui faut du mouvement. Par conséquent, vous l’avez compris, c’est surtout le fait de rester longtemps assis qui est mauvais, jambes croisées ou non.

