"Summer body" : les exercices et conseils de notre coach sportif pour sculpter son corps

L'été est encore un peu loin, mais comme chaque année, se dévêtir à la plage peut être une source de stress. Pourtant, se forger un "summer body" afin d'être bien dans sa peau est accessible.

"Je suis pour l'entraînement au mois de mars jusqu'au mois de juin pour rentrer dans son petit maillot de bain", lance Joffrey Bihin coach sportif.

Selon lui, "une séance par semaine d'une heure" suffirait pour se mettre le pied à l'étrier. "Si vous voulez perdre d'un coup, je déconseille parce que après le corps ne suit pas, on est fatigué, on perd la motivation", poursuit-il.

Pour une personne qui n'a pas pratiqué de sport depuis un moment, le préparateur physique recommande de faire du cardio et notamment de la boxe. "C'est un sport complet", précise-t-il. Et pour ceux qui ne sont pas adeptes des sports de combat, des exercices maisons, accessibles, peuvent être pratiqués. "Je serai partisan de prendre deux petites bouteilles d'eau et de travailler un peu les épaules", poursuit le coach.

Si l'on souhaite au contraire sculpter son corps, le renforcement musculaire (abdos, gainage) peut être efficace. "On fait attention de ne pas se blesser, car quand vous vous blessez, vous ne pouvez plus reprendre le sport et forcément, vous perdez en motivation", explique-t-il.

