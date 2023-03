Covid-19 : pourquoi les tests ne sont-ils plus remboursés ?

Depuis ce mercredi 1er mars 2023, les tests de dépistages Covid-19, PCR et antigéniques ne seront plus pris en charge à 100% par l'Assurance maladie. Une mesure qui fait suite à un arrêté publié le 27 février au par le gouvernement.



Concrètement, cela concerne les personnes de plus de 65 ans, les mineurs de moins de 18 ans, mais également les femmes enceintes et les patients en affection longue durée. Pour les autres, ils seront sous le régime de droit commun, à savoir une prise en charge partielle par l'Assurance maladie, et le reste à payer directement.

Le ministre de la Santé, François Braun, considère que "le ralentissement notable de la circulation du virus SARS-CoV-2 permet d'adapter la stratégie de dépistage." Le taux d'incidence est actuellement de 38 cas par semaine pour 100.000 habitants, 100 fois moins qu'au plus fort de la pandémie.



En tenant compte de ce que rembourseront les mutuelles, "la très grande majorité" des Français n’auront toujours rien à payer, a assuré le ministère de la Santé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info