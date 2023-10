Mal de dos : quelles solutions pour soulager les douleurs ?

Le mal de dos est multifactoriel. Dans notre quotidien, énormément de choses peuvent expliquer ces douleurs comme le fait d'avoir un métier sédentaire, faire le ménage, porter ses enfants ou encore d'avoir un sommeil de mauvaise qualité. Ces facteurs peuvent augmenter le risque. Mais alors, quelles solutions pour soulager ce mal de dos ?

Dans l'émission Ça va beaucoup mieux, le kinésithérapeute et ostéopathe du sport, Hemerick Verwaerde, préconise une activité physique : "La douleur est un message d'alerte de notre corps. Cela peut être un spasme musculaire, qui va bloquer une partie de votre dos. Donc, bouger et rester actif va permettre de renforcer votre dos. On n'a pas besoin d'avoir des muscles énormes comme des bodybuilders de salle de sport pour ne pas avoir de douleurs au dos", rassure toutefois l'invité de Flavie Flament et de Jimmy Mohamed.

Si la salle de sport n'est pas une option dans votre emploi du temps, le kinésithérapeute conseille quelques exercices à faire à la maison : "Même cinq minutes d'exercices, seront toujours efficaces. Le souci, c'est que les gens sont souvent régis par le rythme "métro, boulot, dodo", et ils restent souvent dans la même position toute la journée", explique-t-il. "Pour ceux qui restent assis, les exercices tirés du yoga comme l'exercice du sphinx sont très bien. On va essayer de creuser un peu le dos, de le bouger un peu. À l'inverse, quelqu'un qui est debout toute la journée, il faudrait se pencher un peu plus vers l'avant, venir étirer le bas du dos", précise-t-il.

En cas de douleurs intenses, il est recommandé de consulter un ostéopathe ou un kinésithérapeute. La différence ? Le kiné rééduque une zone précise et l'ostéopathe s'occupe d'une vision globale du corps et du rééquilibrage.