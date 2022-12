Bien-être : quels sont les différents types de yoga ?

Venu de la philosophie indienne āstika, le yoga a pour but la libération par la méditation, l'ascèse et l'exercice physique. À la fois spirituel et physique, il permet de travailler sa concentration et d'évacuer le stress. Pour la journée internationale du yoga, retour non- exhaustif sur ses différentes écoles.

L'Ashtanga est l'un des types de yoga les plus couramment pratiqués, notamment en Occident. Il repose sur des séries de postures et de respirations, de difficultés croissantes. Sa pratique peut être sportive et rigoureuse contrairement à d'autres yogas plus méditatifs.

Le Jivamukti est également un yoga dynamique. Il est un hybride qui associe les postures et les respirations de l'Ashtanga, mais ajoute aussi le chant de mantras. Il a d'ailleurs pour originalité de pouvoir se pratiquer en écoutant de la musique.

Pièce chauffée à 40° C

Le Bikram est un yoga un peu plus "musclé" en raison des conditions requises pour le pratiquer. En effet, le Bikram demande que la pièce soit chauffée et humide, avec des températures atteignant 37 à 40° C. Il repose sur des enchaînements de postures et de respiration. Il est réservé aux personnes en parfaite santé.

Plus doux, le Yin Yoga repose sur des figures tenues plus longtemps que dans les autres types de yoga. Avec son rythme lent, les postures sollicitent le corps en profondeur, notamment les hanches, le bassin et la colonne vertébrale. Contrairement à la plupart des autres yogas, sa pratique ne vise pas le renforcement musculaire.

