Face à la grippe, et si le salut venait des enfants ? Les autorités sanitaires veulent en tout cas renforcer la vaccination chez les plus jeunes. Elles recommandent désormais de vacciner contre la grippe saisonnière tous les mineurs, à partir de 2 ans, car cet hiver, surtout en décembre, les hôpitaux ont été débordés.

Les services pédiatriques dépassés ont parfois été obligés de transférer des enfants dans d'autres hôpitaux à cause de la bronchiolite, mais aussi de la grippe. Car en effet, la grippe touche les jeunes : il y a eu plusieurs dizaines de milliers de passages aux urgences concernant des moins de 17 ans. Donc vacciner les enfants dès 2 ans, c'est permettre de soulager l'hôpital, protéger les enfants et leur entourage, les personnes fragiles, les grands-parents...

Les effets secondaires du vaccin contre la grippe sont rares, il est bien toléré estime la HAS. Et pour les tout petits, il existe un vaccin en spray, déjà utilisé aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Pas besoin de piqûre, c'est moins contraignant : un coup de spray une fois par an.

