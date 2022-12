Grippe aviaire : l’Île-de-France en alerte

L’Île-de-France sur le qui-vive. La préfecture du Val-de-Marne a récemment annoncé la découverte de deux cas de grippe aviaire chez des mouettes retrouvées mortes. Leurs corps ont été retrouvés au bord du lac de Créteil. Pour éviter la propagation du virus et ainsi déterminer les risques potentiels, un espace de contrôle a été mis en place dans un rayon de 20 km.

Cette zone concerne 31 communes des Hauts-de-Seine, 59 de l'Essonne et 36 de Seine-et-Marne. Dans tout cet espace, les professionnels qui ont constaté des signes de la grippe aviaire au sein de leurs élevages doivent avertir la Direction départementale de la protection des populations et contacter un vétérinaire.

La préfecture de Seine-et-Marne a aussi indiqué que les mesures comprenaient "le recensement de tous les lieux de détention de volaille ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale ou non-commerciale". À noter que certains cas ont aussi été découverts dans l’Oise.

Les autorités européennes ont récemment expliqué que le continent connaissait, depuis plus d’un an, l'épidémie de grippe aviaire "la plus dévastatrice" jamais observée sur son sol, avec environ 50 millions de volailles abattues dans les élevages infectés par le virus.

