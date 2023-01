Covid-19 et grippe : de nouveaux tests antigéniques pour les détecter en un seul prélèvement

Le système de santé français est sous tension en ce début d'année 2023 alors que le monde de l'hôpital souffre avec les épidémies de grippe, de Covid-19 et de bronchiolite et que les médecins généralistes sont toujours en grève. Une trouvaille pourrait cependant venir soulager les médecins généralistes et les pharmaciens. De nouveaux tests antigéniques permettent désormais de détecter le Covid-19 et la grippe lors du même prélèvement en quelques minutes seulement.

Interrogée par RTL, Sabine Doudard, pharmacienne à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, estime qu'il faut absolument les déployer à grande échelle. "Les patients sont très peu au courant. On essaie d'informer les médecins pour qui c'est un atout remarquable car ça leur permet de diagnostiquer la pathologie du patient de manière très rapide, en moins de dix minutes. Et surtout, ça diminue la prescription d'antibiotiques (inutiles face à une infection virale, Ndlr.)", résume la professionnelle.

Ces tests pourraient aider les professionnels de santé à lever les doutes sur le diagnostic des nombreux patients se présentant avec des symptômes grippaux et dont le test Covid s'avère négatif. Mais ils sont pour l'heure peu accessibles. Les praticiens attendent le feu vert du ministère de la Santé pour les généraliser. Pour les patients, ces tests ne sont pour l'instant pas remboursés à 100% par la Sécurité sociale.

