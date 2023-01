L'eau gazeuse est-elle plus saine que l'eau plate ?

Elle est souvent présente à notre table. Les Français aiment les bulles. Et actuellement, ils ont même tendance à fabriquer eux-mêmes leur eau pétillante avec des machines à eau dont les ventes augmentent.

L’eau gazeuse, c’est tout simplement une eau qui contient du gaz carbonique. Celui-ci se transforme en bulles quand on ouvre la bouteille. C’est cette pétillance que certains d’entre nous aiment tant.

Avec cette sensation rafraîchissante, l’eau gazeuse offre plus d’appétence en bouche. Elle peut donc permettre à ceux qui trouvent l’eau plate trop fade de s’hydrater suffisamment. Et à l’apéritif par exemple, quand on ne veut pas boire d’alcool ni de boisson sucrée, ça peut être une option intéressante.

Toute aussi hydratante, pas une menace pour les dents

Plus plaisante peut-être, mais l’eau gazeuse est-elle aussi saine que l’eau plate ? L’eau gazeuse est tout aussi hydratante que l’eau plate. En bouche, elle est légèrement plus acide, c’est pourquoi on ressent d’ailleurs un léger picotement sur la langue quand on la boit. L’une des inquiétudes concernant l’eau gazeuse, c’est justement que son acidité pourrait abîmer les dents.

Une étude datant de 2016, parue dans le Journal de l’Association dentaire américaine, a montré que l’eau gazeuse n’a pas un pH assez bas pour éroder l’émail des dents et les rendre plus sensibles aux caries. Le niveau d’acidité des eaux gazeuses ordinaires ne semble donc pas constituer une menace pour les dents. À titre de comparaison, les sodas ont un potentiel corrosif 100 fois supérieur.

Attention aussi aux eaux pétillantes aromatisées aux agrumes, même si elles sont sans sucres ! Elles contiennent de l’acide citrique qui augmente leur taux d’acidité. Ne les sirotez pas tout au long de la journée. Il est préférable de les consommer en une seule fois.

Mais elle peut aggraver un reflux gastro-oesophagien

On dit que l’eau gazeuse aide à mieux digérer. Elle pourrait en effet favoriser une meilleure vidange gastrique. Et comme me l’a souligné la diététicienne Nathalie Négro, quand elle est riche en bicarbonates, l’eau gazeuse réduit l’acidité de l’estomac.

Mais cela ne suffit pas à soulager des problèmes digestifs, comme la gastrite ou la hernie hiatale. L’eau gazeuse peut même aggraver un reflux gastro-oesophagien et augmenter les sensations de brûlures dans l’œsophage à cause des bulles. On évite aussi d’en consommer si on est sujet aux ballonnements car elle risque d’aggraver la situation. Enfin, on ne compte pas non plus sur l’eau gazeuse pour perdre du poids.

On peut le lire sur le Net, mais c’est une idée reçue : l’eau pétillante ne rassasie pas plus que l’eau plate. Des études ont montré qu’elle pourrait même stimuler l’appétit, en augmentant la production de ghréline, l’hormone de la faim produite dans l’estomac !

Minéraux : lisez bien l'étiquette

L'eau gazeuse n'est pas forcément plus riche en minéraux que l’eau plate. C’est encore une idée reçue : toutes les eaux gazeuses ne sont pas toutes riches en minéraux. On en trouve des faiblement minéralisées et des fortement minéralisées. Celles qui sont riches en sodium sont contre-indiquées en cas d’hypertension et de régime sans sel, à éviter aussi lorsqu’on est sujet à la rétention d’eau.



En revanche, que ceux qui ne jurent que par les bulles se rassurent. Ceux qui n’ont pas de problèmes de santé particuliers, notamment digestifs, peuvent boire quotidiennement de l’eau gazeuse, à condition qu’elle ne soit pas trop salée. Regardez bien l’étiquette. Les eaux sont dites faibles en sodium, quand elles en contiennent moins de 20 mg par litre.

