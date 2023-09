Les enfants victimes de harcèlement n'ont pas toujours conscience de ce qu’il se passe. Au tout début du harcèlement, les enfants vont essayer d’encaisser, de faire le dos rond, de faire avec. Ils vont avoir tendance à minimiser le phénomène. Ils vont donc ne pas réagir, laisser faire. Puis vient le moment où le harcèlement s’accélère, on passe de la moquerie à la bousculade, aux insultes et menaces. À ce moment-là, l’enfant est sidéré, il n’arrive plus à répondre et à faire face. S'ensuit un sentiment de honte, de culpabilité, avec une difficulté d’en parler, un repli sur soi qui peut aller jusqu’au suicide.



D’où l’idée de repérer précocement ces enfants victimes de harcèlement. On estime que seul un harcèlement sur deux est déclaré par les enfants. Et attention aux idées reçues, fut un temps, les garçons étaient principalement harceleurs, un harcèlement plutôt physique, mais depuis quelque temps, on observe que les filles aussi s’y mettent, avec des violences indirectes, comme faire colporter des rumeurs, des moqueries ou alors des insultes sur les réseaux sociaux. Ce harcèlement touche donc autant les filles que les garçons.



Il faut systématiquement en parler à la maison pour ouvrir une porte de dialogue. De façon bienveillante. Quand vous demandez simplement si ça a été à l’école, s'il a bien travaillé ou été sage, l’enfant va répondre "Oui, oui". Commencez par instaurer un climat de confiance. Vous avez plusieurs stratégies possibles. Commencer par raconter votre journée et vos propres difficultés si vous en avez eu en étant honnête. Vous ouvrez comme cela une porte où l’enfant pourra lui aussi se confier sur ces problèmes. Autre stratégie possible, demander à votre enfant un ou deux moments qu’il a aimés dans la journée et un ou deux moments qu’il a moins aimés, où il s’est senti en difficulté.

Un changement de comportement et des problèmes nocturnes doivent alerter

Certains signaux peuvent aussi orienter vers un cas de harcèlement si l’enfant ne le dit pas directement. Il y a d'abord le changement de comportement. Un enfant qui était sage et devient colérique, agressif, irritable, impatient, dont les notes scolaires dégringolent, qui n’a plus envie de jouer, qui n’a plus d’entrain, qui a des relations qui se dégradent soudainement avec la fratrie sont tout autant de signes qui doivent vous alerter.



Tout comme les symptômes physiques, notamment nocturnes. Un enfant qui se met à faire pipi au lit alors qu’il était propre, qui souffre d’insomnie, qui fait des cauchemars répétés et intenses ou alors qui se plaint en permanence de douleurs abdominales les jours d’écoles, douleurs qui s’améliorent le week-end ou en vacances, sont, là encore, tout autant de signes orientant vers un problème qui peut être le harcèlement.



Enfin, il convient d'éviter de dire à son enfant qu’il faut être plus dur et qu’il ne faut pas se laisser faire. C’est contrintuitif et surtout, l’enfant n’a pas la maturité cérébrale suffisante pour cette riposte. N’oubliez pas qu’il est en état de sidération et qu’il ne sait plus du tout comment se comporter. On risque d’ajouter de la culpabilité et de la honte à la situation. Orientez-vous vers des psychologues qui ont des thérapies permettant à l’enfant d’avoir les armes pour se défendre seul même si, évidemment, aucune solution miracle n’existe.

Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande l’excellent livre de Saverio Tomasella, Plus jamais harcelés : en finir avec la maltraitance entre adolescents, aux éditions Vuibert