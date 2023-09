Le "mouth taping" est-il vraiment efficace pour mieux dormir et ne pas ronfler ?

Le "mouth taping", c'est une tendance apparue sur les réseaux sociaux. Elle consiste à mettre un ruban adhésif sur la bouche pour se forcer à respirer par le nez. Selon des influenceurs, mais aussi selon certains sportifs, notamment le footballeur Erling Haaland, la pratique aurait de nombreux avantages. Elle aiderait notamment à avoir un meilleur sommeil.

Elle est censée favoriser la respiration nasale. Et, c’est vrai, respirer par le nez, c’est plus sain. Le nez humidifie l’air. Il permet de le filtrer grâce à ses poils. Il le débarrasse des poussières, des allergènes, comme les pollens, mais aussi des virus et des bactéries. Quand on respire par le nez, les sinus produisent de l’oxyde nitrique. Il va dans les poumons et améliore la capacité d’absorption de l’oxygène.



Respirer par le nez permet aussi de prendre des respirations plus profondes, et cela peut aider le corps à se détendre lorsqu’on veut s’endormir. Le "mouth taping" part de ce constat scientifiquement prouvé : respirer par le nez permet d’avoir un meilleur sommeil. Et avoir un bon sommeil, c’est primordial pour la santé. Mais cette technique détourne la chose.

Une fausse bonne idée qui n'est pas sans risques

Si le "mouth taping" part d’une bonne idée, ce n’est pas la solution pour respirer par le nez. D’abord, lorsqu’on dort, on respire normalement la bouche fermée. C’est physiologique. Et si on dort en respirant par la bouche, cela veut dire qu’on a une obstruction nasale, par exemple qu’on est enrhumé ou qu’on a autre problème ORL. Cela peut être une rhinite allergique, une sinusite, une déviation de la cloison nasale... Et ce n’est pas en se mettant un scotch sur la bouche qu’on va résoudre le problème !

L’important, c’est d’identifier la cause et de la traiter. Comme le souligne le Dr Marc Sapène, pneumologue et responsable du pôle sommeil à la clinique Bel-Air à Bordeaux, "si on respire par la bouche, c’est qu’il y un obstacle à la respiration nasale. La respiration buccale, c’est une sécurité.

Au lieu de se mettre un sparadrap sur la bouche - ce qui peut être dangereux car on a besoin de respirer-, on peut faire d’autres choses bien plus utiles pour améliorer sa respiration".

Se nettoyer le nez est plus efficace

On a le réflexe de se laver les dents le matin et le soir. On devrait avoir celui de se nettoyer le nez avec du sérum physiologique ou de l’eau de mer. "C’est l’une des choses les plus importantes à faire si l’on souhaite respirer plus facilement par le nez. Cela peut aussi aider à moins ronfler la nuit. C’est, selon le Dr Marc Sapène, plus efficace que les bandelettes nasales, les sprays anti-ronflements et autres gadgets qu’on trouve en vente libre". Et si on a pris l’habitude de respirer tout le temps par la bouche, on peut réapprendre la respiration nasale.

Une autre solution, la rééducation respiratoire

Si on a perdu la respiration nasale -et c’est fréquent même chez les enfants- de la kinésithérapie respiratoire peut être prescrite. On peut aussi s’entraîner chez soi. Par exemple, on met un trombone entre ses lèvres en regardant la télé. Le but de l’exercice est de ne pas le faire tomber, ce qui oblige à garder la bouche fermée et à respirer par le nez. Pour les enfants, il est préférable d’utiliser un abaisse-langue en bois. C’est une méthode simple et sans les risques du "mouth taping", une pratique qu’il vaudrait mieux oublier.