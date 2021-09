Les conseils de Marine Lorphelin pour booster sa mémoire

Comme le reste du corps finalement, notre cerveau se porte mieux quand on est en bonne santé. L'activité physique a encore une fois démontré de nombreux bénéfices. Bouger plus fait diminuer le risque d'apparition de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Comment ça ? En permettant une meilleure oxygénation du cerveau et la formation de nouveaux neurones.

Un bon sommeil est absolument essentiel à la mémorisation des informations. Le cerveau fait le tri des souvenirs pendant la nuit. Donc un bon sommeil favorise la concentration et la concentration favorise la mémorisation.

L'alimentation joue aussi un rôle primordial sur les fonctions cérébrales. On sait que le régime méditerranéen est le meilleur régime finalement pour la santé. Il est riche en poisson, en légumes, en bonnes huiles.

En ce sens, certains aliments s'avèrent particulièrement intéressants pour le cerveau, et contiennent de bons acides gras, Oméga 3 et polyinsaturés, qu'on va trouver dans les poissons gras, le saumon, le maquereau, le hareng. Les oléagineux comme les noix sont de bons alliés, tout comme les bonnes huiles pour cuisiner : l'huile d'olive, l'huile de soja, l'huile de noix. Il faut également des sources d'acides foliques, qu'on appelle la vitamine B9, donc le foie, les lentilles, les légumes verts, haricots, brocolis, épinards sont à privilégier... Et enfin les produits riches en caroténoïde, donc tous les aliments oranges, doivent faire partie de votre alimentation.

Comment travaille-t-on son cerveau ?

On dit souvent que le cerveau est comme un muscle et c'est vrai. Il faut s'entraîner pour s'améliorer. La mémoire est stimulée par la nouveauté. Donc apprendre un nouvel instrument de musique, une langue étrangère, lire des romans, jouer est aussi un bon moyen d'entretenir les neurones.

En pratique, il existe aussi plein d'astuces pour retenir certaines informations, en faisant par exemple des associations entre des lieux, des objets, des noms. Et petite technique pour retenir facilement une liste de courses par exemple, on va créer ce qu'on appelle un ficher corporel. On va utiliser son corps pour mémoriser chaque aliment ou chaque chose qu'on voudrait acheter.

L'astuce pour retenir un numéro de téléphone

Un numéro de téléphone est plus facile à retenir quand on regroupe les chiffres ensemble. Il est beaucoup plus difficile de retenir 202775013 que 2027 75013, il faut découper le nombre.