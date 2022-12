7e vague, variant BA.5, pic épidémique... Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a fait le point sur la situation ce jeudi sur RTL. Malgré la hausse des cas de Covid-19, il assure que "ça ne va pas gâcher l'été parce que nous sommes vaccinés. Ce qui est important, c'est non pas l'infection, mais le retentissement sur le système de soins".

"Là où est la difficulté pour cet été, c'est qu'on a d'un côté une poussée avec ce variant et l'offre de soin en face est plus faible. Il suffit qu'il y ait une bascule d'un nombre d'hospitalisations plus grand sur un système de soins qui est fatigué et il va y avoir une balance difficile fin juillet/début août", dit-il, assurant que "nous allons tenir".

"Nous allons tenir à condition de reprendre la vaccination chez les plus âgés, pour éviter les formes graves et se réinterroger sur, non pas l'obligation, mais un certain nombre de recommandations pour éviter les contaminations, pour essayer de les limiter un petit peu", poursuit Jean-François Delfraissy.

