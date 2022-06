INVITÉ RTL - Coronavirus : Jean-François Delfraissy appelle à la vaccination des plus âgés

"Il faut se faire vacciner avec la quatrième dose dès maintenant", a exhorté Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique ce jeudi 30 juin sur RTL. Il appelle donc à la vaccination des plus de 60 ans et des personnes immunodéprimées, éligibles à la seconde dose de rappel du vaccin, aussi appelée quatrième dose.

Le professeur a alors utilisé son cas personnel pour illustrer la situation actuelle. "J'ai été infecté par le Covid-19 fin février / début mars et je vais me refaire vacciner avec une quatrième dose la semaine prochaine", a-t-il déclaré. Il a ajout" : "En raison de mon âge, j'ai une baisse progressive de l'immunité qui me protège contre les formes sévères".

Alors que leur capacité à lutter contre les nouveaux sous-variants d'Omicron, et en particulier BA.5, le professeur a assuré que "ces vaccins sont efficaces contre le variant BA.5 sur les formes sévères". C'est pourquoi il ne faudrait pas attendre l'automne pour recevoir ce rappel vaccinal.

Concernant les nouveaux vaccins, plus adaptés pour lutter contre les nouvelles formes du virus, ils devraient arriver "à l'automne", indique Jean-François Delfraissy, mais "on ne connaît pas leur disponibilité".

