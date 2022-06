Coronavirus : qui est éligible à la seconde dose de rappel vaccinal ?

Avec plus de 95.000 nouveaux cas de Covid-19 recensé depuis le 15 juin, la question de la vaccination pourrait se poser à nouveau. Les épidémiologistes recommandent une 4ᵉ injection de vaccin, qui serait en fait une seconde dose de rappel.

De la même manière que pour les premières doses de vaccins, l'efficacité de ce dernier diminue avec le temps. Il est donc conseillé de recevoir une seconde dose de rappel, principalement pour les personnes les plus fragiles (immunodéprimées et personnes âgées). "L'immunité, qu'elle soit naturelle ou vaccinale, commence à s'effilocher", a annoncé l'infectiologue Benjamin Davido sur RTL. Il a ajouté : "Cela va être difficile de passer le cap de l'été sans retourner, pour les personnes les plus vulnérables, vers une campagne de vaccination." Mais qui peut encore se faire vacciner, mis à part les personnes dont le schéma vaccinal n'est pas complet (deux doses ou une dose et une infection)

Selon CovidTracker, au 19 juin, 2.547.328 personnes ont déjà reçu cette quatrième injection.

Qui peut recevoir une quatrième injection ?

Selon le site Ameli, certaines personnes sont autorisées à recevoir leur seconde dose de rappel. Les personnes âgées de plus de 12 ans, immunodéprimées et qui ont reçu leur dernière injection il y a plus de trois mois. Toute personne âgée de plus de 60 ans et ayant reçu sa dernière injection il y a plus de trois mois a également le droit à cette deuxième dose de rappel, qui correspond à la quatrième injection.

Quand recevoir sa quatrième injection ?

Pour les personnes éligibles à une deuxième dose de rappel, ce qui correspond à une quatrième injection, il faut attendre plusieurs mois après la dernière dose reçue. Comme pour les trois premières, il y a un minimum de temps à attendre avant de recevoir la prochaine injection.

Ce temps est le même pour toutes les personnes qui ont accès à la deuxième dose de rappel : il faut attendre trois mois entre la 3ᵉ et la 4ᵉ injection.

