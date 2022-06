INVITÉ RTL - Coronavirus : le pic épidémique attendu "plutôt pour fin juillet", selon Jean-François Delfraissy

Alors que les contaminations à la Covid-19 repartent fortement à la hausse, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique était l'invité de RTL ce jeudi 30 juin. Si on "regarde ce qui s'est passé l'an dernier où nous avions à la même période, la première vague du variant Delta, le pic s'est produit autour de la fin juillet. On attend un peu la même chose pour BA.5", dit-il.

"Le pic n'est pas encore là, le pic de contaminations va être plutôt pour fin juillet, ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soin n'est pas encore à son maximum", précise-t-il. "Ensuite les choses vont probablement se calmer pour une série de raisons. Ensuite, BA.5 réapparaitra s'il n'est pas dominé par un nouveau variant", prévient-il.

En effet, Jean-François Delfraissy explique "qu'il y aura des nouveaux variants à partir de l'automne. Le problème est de savoir si on aura BA.5 encore à l'automne ou si on aura un autre nouveau variant". Mais selon le président du Conseil scientifique précise que "ça ne va pas gâcher l'été parce que nous sommes vaccinés. Ce qui est important, c'est non pas l'infection, mais le retentissement sur le système de soins".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info