INVITÉ RTL - Alimentation : "Le Nutri-Score est contre-intuitif", explique le Dr David Khayat

Le nombre de nouveaux cas de cancers a doublé entre 1990 et 2023. Cette année, plus de 400.000 nouveaux cas devraient être déclarés en France, dont 57 % chez l’homme et 43 % chez la femme. Le surpoids et l'obésité favorisent le développement de plusieurs types de cancer.

L'ultra transformation des aliments est en partie responsable. C'est pourquoi le Nutri-Score, mis en place par les industriels en 2017, est plutôt bien vu et apprécié des consommateurs. Le logo - allant de A à E - est attribué sur la base d’un score prenant en compte pour 100 gr ou 100 mL de produit, la teneur en nutriments à favoriser et à éliminer.

Cette popularité va peut-être changer avec le nouveau livre du Docteur David Khayat, L'Ordonnance est dans votre assiette, dans lequel il accuse le Nutri-Score de tromper les consommateurs.

Selon lui, la base des 100 g, utilisée pour le calcul n'est pas réaliste : "100 g de beurre est classé E selon Nutri-Score, mais personne ne consomme 100 g d'un seul coup. Sur une tartine de pain, on va étaler aux alentours de 8g de beurre, donc ce n'est pas mauvais pour la santé", explique-t-il. Pour mieux éclairer les consommateurs, le docteur Khayat a donc créé son propre Nutri-Score qu'il nomme "Nutri-Santé".

"Il renseigne sur la qualité nutritionnelle des aliments, leur ultra-transformation, et surtout leur impact sur votre santé. Je propose un calibrage qui vous indique à quelle fréquence vous pouvez consommer un produit : tous les jours, de temps en temps, rarement, etc... Ainsi que les répercussions écologiques d'un aliment. Un avocat est très bon pour la santé, mais il va consommer énormément d'eau. Il faudrait donc le consommer rarement", affirme le David Khayat, invité de Focus Dimanche.



