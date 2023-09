Certains aliments pourraient-ils favoriser la dépression ?

Les produits ultra-transformés sont régulièrement pointés du doigt pour leur effet néfaste sur la santé. Une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA montre que la consommation de produits ultra-transformés pourrait augmenter le risque de dépression.

L’étude a suivi plus de 30.000 infirmières d’une cinquantaine d’années sans antécédents de dépression durant près de 14 ans. Quand on compare le groupe d’infirmière consommant le plus de produits ultra-transformés au groupe qui en consomme le moins, on s’aperçoit que le risque de dépression augmente de 30 à 50% en fonction de critère retenu.

Et ce qui est nouveau dans cette étude, c’est que les chercheurs ont réussi à identifier certains aliments en particulier favorisant la dépression.

Avec un coupable tout trouvé, les boissons contenant ce qu’on appelle les édulcorants, vous savez ces faux sucres qui donnent le gout sucré sans les calories. On les connait sous le nom d’aspartame, sucralose ou encore acésulfam K qu’on retrouve notamment dans les boissons gazeuses sans sucre. Dans cette étude, la consommation de ces produits augmentait de 25 à 35 % le risque de dépression.

On ne connait pas encore exactement les mécanismes, mais on peut imaginer que ces mauvais aliments perturbent le bon fonctionnement des messagers chimiques dans le cerveau, comme la sérotonine qui peut manquer en cas de dépression. Une autre explication serait la perturbation du microbiote intestinale, la flore digestive. Pour vous donner un seul exemple, cette sérotonine est créée à 90% par les cellules de votre intestin. Donc une mauvaise alimentation pourrait perturber sa production.



Au-delà de 5 ingrédients il y a danger

Un produit ultra-transformé est un aliment ou une boisson qui contient au moins un ingrédient qui n’existe pas tel quel dans la nature ou dans nos placards. Donc regardez au dos la liste des ingrédients et si vous en trouvez un avec un nom bizarre que vous ne comprenez pas, c’est que c’est probablement ultra-transformé. Plus une liste d’ingrédients est longue sur l’emballage d’un produit, plus elle est suspecte. Considérez qu’au-delà de cinq ingrédients, il faut passer votre chemin car la probabilité que le produit soit ultra-transformé est de 75 %.



Malheureusement, ces produits ont envahi nos supermarchés et notre quotidien. On les retrouve vraiment partout et même au rayon soi-disant diététique ! Pour vous donner une liste non exhaustive, cela va être l’ajout de sucre appelé dextrose dans des allumettes de porc, ou encore des fibres de bambou et de pois dans certains steaks hachés, des nitrites dans la charcuterie mais aussi les nuggets de poulet, les cordons bleus, le surimi ou encore les saucisses industrielles dont Jean-Pierre Coffe disait le plus grand mal.

