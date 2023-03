TikTok : le beurre de vodka, cette recette qui fait fureur sur le réseau social

Une improbable recette de beurre à la vodka : c'est la TikTokeuse Carolina Gelen qui la propose sur sa page. Cette cuisinière d'origine roumaine a travaillé chez les plus grands et multiplié les passages télévisés.

Sur les réseaux sociaux et son blog Scraps (restes en anglais), Carolina Gelen multiplie les recettes, toutes simples à faire comme ce beurre de vodka : il faut mixer du beurre et de la vodka. Résultat : une sorte de crème glacée, couleur blanc cassé, toute fondante. Et la recette a un franc succès : près d'un million et demi d'internautes ont vu cette vidéo TikTok ! Une vraie tendance sur le web.



Il faut dire qu’en plus d’être simple, ce beurre peut être utilisé à toutes les sauces et notamment sur du pain grillé comme une bruschetta avec des anchois comme le propose Carolina Gelen ou en tartinade avec du saumon fumé, à la russe !

La vodka en cuisine ça existe déjà, on pense notamment aux coupes colonel (sorbet citron et vodka), aux pâtes à la vodka ou à la brioche à la polonaise !

Mais ce butter vodka a le mérite d’être original. Il surfe sur la tendance des beurres parfumés, ces beurres aux herbes, à l’ail, au poivre ou encore aux algues qu’on déguste comme un fromage en apéritif.

Évidemment, ça reste un produit avec de l’alcool à l'intérieur donc on garde ça pour l’apéro entre adultes (pour les enfants c’est carottes et fromage frais), la vodka c’est quand même un alcool à 40 degrés qu'il faut consommer avec modération !

