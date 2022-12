Grippe : symptômes, traitement, test… Quelles différences avec le Covid ?

Il y a plus de risques de tomber malade en hiver

Covid-19, bronchiolite, grippe… Les épidémies sont nombreuses cet hiver. Bonne nouvelle à l'approche du Nouvel An, le pic de Covid serait à présent derrière nous. C'est du moins ce qu'affirme Brigitte Autran, la présidente du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), invitée ce mardi 27 décembre sur RMC. Toutefois, selon ses dires, le danger que représente la grippe est loin d'être écarté. Voici comment différencier les deux virus, afin d'adopter le bon traitement.

La grippe, comme le Covid-19 est une maladie infectieuse. Elles présentent de nombreux points communs, dont leur mode de propagation : "par les gouttelettes et les aérosols émis par une personne infectée lorsqu'elle tousse, éternue, parle, chante ou respire", explique l'OMS. Toux, fièvre, irritation de la gorge et maux de tête sont également communs aux deux virus.

Néanmoins, certains symptômes du coronavirus peuvent vous aider à le distinguer de la grippe : il provoque souvent une fatigue extrême, des douleurs spécifiques, dont des brûlures au niveau de cage thoracique, un essoufflement inhabituel et, dans certains cas, une perte de goût ou d'odorat. Par ailleurs, une étude a mis en lumière une autre différence, dans l'ordre d'apparition des symptômes cette fois : pour le Covid-19, la fièvre apparaîtrait avant la toux, et inversement pour la grippe.

Le test comme meilleur dépistage

Afin de déterminer si vous êtes atteint d'une grippe ou du Covid-19, le meilleur moyen reste d'effectuer un test. PCR, antigénique ou bien sérologique, le Covid-19 se dépiste de différentes manières. Pour trouver un centre de dépistage près de chez vous, rendez-vous sur le site officiel Santé.fr.

Quant à la grippe, en plus d'une visite chez votre médecin traitant ou d'une prise de sang, celle-ci peut être détectée grâce au test rapide d'orientation diagnostique (TROD). Il s'effectue par prélèvement nasal en pharmacie, chez le médecin, dans un laboratoire ou bien à l'hôpital, et vous offre une réponse positive ou négative au bout de 30 minutes, indique l'Institut Pasteur.

Quels traitements ?

Il n'existe pas de traitement officiel pour le Covid-19. Les effets du coronavirus pouvant varier d'une personne à l'autre, il est recommandé de consulter son médecin en cas de symptômes persistants ou gênants. Le praticien pourra vous orienter vers un traitement ciblé pour soulager vos maux.

Pour la grippe, du repos et une bonne hydratation sont à privilégier durant la durée de l'infection. Côté médicaments, la prise d'antipyrétiques est envisagée en cas de fièvre et du paracétamol peut être administré pour soulager les maux de tête et courbatures, indique Ameli.fr.

La vaccination à privilégier

Le vaccin reste la meilleure option pour vous prémunir des effets de la grippe et du Covid-19. Celui-ci peut être effectué par votre médecin traitant, dans les officines, mais aussi à l'hôpital. Comme pour le dépistage, le site Santé.fr répertorie les différents lieux de vaccination anticovid près de chez vous. Les personnes à risque de votre entourage doivent recevoir leur dose en priorité. Les deux vaccins, anticovid et antigrippal, peuvent être combinés sans problèmes.

