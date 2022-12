Coronavirus et grippe : les précautions à prendre pour ne pas tomber malade avant les fêtes

Avec 60.000 cas par jour en moyenne, la neuvième vague de Covid est toujours en cours. Cette année, elle s'ajoute aux épidémies de grippe et de bronchiolite chez les petits. Voici un petit mode d'emploi des précautions à prendre pour ne pas tomber malade.

Il faut déjà penser à se faire vacciner dès que possible contre la Covid-19 et contre la grippe. Les deux vaccins sont ouverts à tous les adultes. Les médecins recommandent de les recevoir dès que possible afin que l'immunité soit reboostée pile au moment des fêtes.

Dès maintenant, il faut se protéger davantage et reprendre de bonnes habitudes : se laver les mains régulièrement, aérer les pièces, porter le masque dans les lieux à risque comme les transports en commun ou dans les magasins bondés. Ces gestes barrières vous éviteront de tomber malade juste avant de retrouver vos proches.

Cette année encore, pour ne prendre aucun risque, il est recommandé de se faire tester, en pharmacie ou à la maison, avec un autotest. L'idéal reste de le faire au tout dernier moment, le 24 décembre par exemple, pour passer un réveillon de Noël serein en présence de personnes fragiles.



