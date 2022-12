Covid-19 : quand faut-il se faire vacciner pour être protégé à Noël ?

Selon les données du site Covid Tracker, 44 % des 75 ans et plus ont reçu une deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 à la date du 12 décembre. Environ 3 400 doses de rappel, souvent des troisièmes doses, sont effectuées chaque jour, ce qui représente une hausse de 34 % par rapport à la semaine précédente.

Le rappel de vaccination peut être effectué, pour tout le monde, six mois après la dernière injection ou après une infection au coronavirus. Selon le ministère de la Santé, dans le cas du Covid-19, l'efficacité vaccinale est obtenue sept jours après la dernière injection. Pour être protégé à son maximum le 24 décembre ou le jour de Noël, il faut donc avoir reçu une dose de rappel au plus tard le samedi 17 décembre.

Par ailleurs, les personnes à risque ou de plus de 65 ans peuvent se faire vacciner contre la grippe, en même temps qu'elles reçoivent leur dose de rappel contre le Covid-19. Mais, le vaccin contre la grippe n'étant pas une dose de rappel, les anticorps sont plus longs à se développer. Ainsi, la protection du vaccin contre la grippe est optimale dans les quinze jours suivant l'injection. S'il est trop tard pour Noël, les personnes concernées peuvent encore le faire pour passer le Nouvel An sans s'inquiéter.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info