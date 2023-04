Comment se protéger de la grippe ?

Quelque peu oubliée depuis l'apparition de la Covid-19, la grippe continue pourtant de faire des ravages chaque année. Nez qui coule, fièvre, courbatures, toux sèche... Ces symptômes bien connus sont à surveiller dès la fin de l'automne. Alors que les spécialistes craignent que la huitième vague de Covid ne se joigne au retour de l'infection virale, voici quelques conseils pour s'en prémunir.

Avant toute chose, le plus évident. La vaccination reste un moyen incontournable de se protéger contre la grippe. S'il n'empêche pas la contamination à 100%, le vaccin permet d'échapper aux formes graves de l'infection. Le rappel est fortement recommandé aux personnes à risque : les seniors âgés de plus de 65 ans, les enfants de 6 mois à 5 ans déjà fragilisés par des affections chroniques (maladies respiratoires, maladies rénales, diabète), les femmes enceintes et les personnes obèses.

La vaccination est également recommandée à ceux qui travaillent dans des milieux très fréquentés (bateaux de croisière, avions, gares), ainsi qu'aux habitants de zones où la grippe aviaire et la grippe porcine sévissent. Durant les quatre premières semaines de la campagne de vaccination - soit jusqu'au 15 novembre prochain -, les personnes à risque seront vaccinées en priorité.

La vaccination gratuite pour les personnes à risque

Ces dernières n'auront rien à débourser, puisque le vaccin leur sera remis gratuitement en pharmacie, sur présentation d'un bon de prise en charge de l'Assurance maladie. Bien entendu, les personnes qui ne présentent aucune de ces conditions peuvent également recevoir le vaccin si elles le souhaitent. Une raison de plus de se lancer.

Appliquer des gestes simples

À nouveau, pas de secret. Tout comme le coronavirus, la grippe est contagieuse. Elle se transmet via des centaines de gouttelettes émises lors d'un éternuement, d'une toux ou d'une simple conversation. Et sa viralité est aiguë. Pour s'en protéger, il faut donc s'en remettre aux bonnes habitudes acquises durant la pandémie : les fameux gestes barrières.

Bien se laver les mains au savon et fréquemment, désinfecter les objets touchés dans les transports (portable, écouteurs), mettre du gel hydroalcoolique, éviter de se toucher les yeux, la bouche ou le nez avec les mains sales (le masque peut être une solution)… Autant de petits efforts au quotidien dont l'efficacité n'est plus à prouver.

S'isoler

Il est recommandé, autant que possible, de se tenir à l'écart des personnes qui toussent ou éternuent. En particulier dans des lieux d'affluence, comme les trains - non bondés - les bureaux, ou encore les écoles.

Toutefois, il est préférable, dans la mesure du possible, que les personnes présentant des symptômes restent chez elles. Comme le souligne l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les personnes souffrant d'un cancer, ou celles atteintes du VIH, sont d'autant plus exposées qu'elles sont fragiles. La prudence reste donc le meilleur des remèdes.

