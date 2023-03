Pourquoi la santé mentale des enfants s'est-elle dégradée ?

C'est le constat établi par des centaines d'études. La santé mentale s'est considérablement dégradée en France depuis la crise du Covid et touche toute la population. Mais c'est chez les enfants et les adolescents que les chiffres explosent et alarment les professionnels de santé.

Plusieurs raisons expliquent cette dégradation de la santé mentale des jeunes : outre les réseaux sociaux, le harcèlement et la phobie scolaire, les spécialistes mettent également en avant le contexte économique et internationale, avec la guerre en Ukraine notamment. Le réchauffement climatique, problématique qui inquiète beaucoup les jeunes, provoque de l'éco-anxiété.

Et s'il a fallu avoir un peu de recul pour décrypter les conséquences de la pandémie de Covid, les confinements successifs ont très clairement impacté la santé mentale de la jeunesse.

Des jeunes vont mieux, en majorité

Selon le Pr Bruno Falissard, professeur de santé publique et pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, il ne faut pas non plus être alarmant : "Les jeunes vont mieux qu'avant ! Le nombre de suicides chez les adolescents a baissé et cela s'explique par le fait que la société est plus bienveillante avec eux." Ces dernières années, la parole s'est libérée sur un certain nombres de sujets, notamment sur les problèmes d'inceste et de violences sexuelles.

"Il y a entre 10% et 20% des ados qui vont plus mal qu'avant. Souvent c'est le changement et l'adaptation aux réseaux sociaux qui sont difficiles. Si ce chiffre n'est pas négligeable et reste conséquent, il ne faut toutefois pas en faire une généralité", précise le professeur.

Entre 2014 et 2021, les prescriptions de psychotropes, censés notamment traiter les troubles de l'humeur, ont explosé : +62% pour les antidépresseurs, de +78% pour les psychostimulants et de +155% pour les hypnotiques et sédatifs. Ces prescriptions seraient-elles un réflexe chez de nombreux médecins ? "Cela vient du fait que le système de santé va mal, avec de moins en moins de temps pour voir nos patients", conclue Bruno Falissard. "Pour certains, prescrire va beaucoup plus vite que de parler."



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info