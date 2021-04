publié le 08/04/2021 à 05:41

C'est une inquiétude de plus : la crise du coronavirus aggrave nos addictions. Selon nos informations, un consommateur sur trois a augmenté sa consommation de tabac, cannabis ou psychotropes depuis un an, un chiffre de l'association Addiction France. Dans le détail, 35% des fumeurs de tabac ont augmenté leur consommation ces 12 derniers mois.

Tous expliquent fumer plus pour compenser une frustration, un manque. L'anxiété, l'ennui et le sentiment de solitude sont les trois motifs qui reviennent le plus fréquemment. Cette étude nous apprend aussi qu'un Français sur 10 a commencé cette année, à prendre des psychotropes : anxiolytiques, somnifères ou antidépresseurs.

Cette hausse de toutes les addictions concerne l'ensemble de la population, mais elle est encore plus marquée chez les consommateurs les plus précaires.

À écouter également dans ce journal

Football - Dominé mais ultra efficace, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-2 à Munich en quart de finale aller de Ligue des champions, mercredi 7 avril. Match retour dans six jours, mardi 13 avril.

Hérault - Un corps retrouvé, "très probablement" celui d'Aurélie Vaquier. La femme de 38 ans avait disparu le 28 janvier dernier à Bédarieux. Son compagnon a été placé en garde à vue après la découverte du corps.

Vaccin - Les caillots sanguins doivent être répertoriés comme un effet secondaire "très rare" du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a reconnu mercredi le régulateur européen, tout en estimant que la balance bénéfice/risque restait "positive".