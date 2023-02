Sciatique : des douleurs répandues et parfois trompeuses

Kinésithérapeute installée dans un cabinet parisien, Jade Avril raconte, dans un nouvel épisode du podcast Symptômes, le cas le plus marquant de sa jeune carrière. Celui d’une patiente venue un jour la consulter pour une vive douleur au dos.

"Lorsqu'elle est arrivée, elle avait le visage fermé, elle était un peu recroquevillée sur elle-même, les épaules enroulées, limite les sourcils froncés... Elle ne s'était pas assise dans la salle d'attente, et là tu te dis 'bon, OK, c'est quelqu'un qui a mal, c'est douloureux pour elle", se souvient la kinésithérapeute.

Sa patiente, âgée d’une trentaine d’années, lui dit alors travailler à l’ambassade d’Australie. Assise à un bureau toute la journée, elle essaie de pratiquer un peu de sport mais n’arrive pas à en faire autant qu’elle le souhaiterait. "Il y a beaucoup de patients qui nous consultent du fait de la sédentarité, avec la position assise au travail. (...) Concrètement, ce genre de patients, c'est peut-être 30 à 40% des patients qui me consultent au quotidien", relève Jade Avril.

Des pics de douleurs qui handicapent

Le médecin généraliste qui l'envoie a d'ailleurs tout de suite pensé à des douleurs au dos pouvant s'expliquer par une mauvaise position au travail. Il a prescrit à sa patiente une IRM (imagerie par résonnance médiatique) qui atteste en effet d'une dégénérescence de certains disques.



À l'examen manuel, la jeune femme présente également tous les symptômes d’une sciatique, une douleur qui touche les membres inférieurs et peut irradier du bas du dos jusqu’au pied. Les pics de douleurs, inflammatoires, handicapent la jeune femme depuis plus de six mois au quotidien et l'ont déjà empêchée de se rendre au travail.



Pour Jade Avril, la prise en charge de cette patiente ne semble pas compliquée. En tant que kinésithérapeute, elle est habituée à cette pathologie et sa patiente est très réceptive. Elle commence par une thérapie manuelle pour la soulager et lui redonner de la mobilité.



Plusieurs consultations plus tard, les progrès sont notables, les douleurs ont peu à peu disparu, la patiente semble guérie. Pourtant, la jeune kinésithérapeute reçoit un message inquiétant : "On s'était vu le 20 juin, je ne pensais plus la revoir, et une semaine après, elle m'envoie un message, 'Jade c'est horrible, ça a repris comme au premier jour, qu'est-ce que je fais ? (...) Ma jambe est complètement bloquée au point où je ne peux pas bouger sans appeler à l'aide ou crier de douleur", raconte Jade Avril. "Donc là, je me demande 'comment c'est possible ? (...) Je ne comprends pas et je me dis 'ok, ça veut dire qu'on a manqué un truc".



Pendant plusieurs mois, la jeune kinésithérapeute va mener l’enquête pour tenter d’aider sa patiente. Avant de réussir à détecter une toute autre pathologie... Un récit à découvrir dans le podcast médical Symptômes où des médecins racontent le cas le plus marquant de leur carrière, le diagnostic le plus complexe auquel ils ont eu à faire face.

