Caries, dents sensibles, gencives... Les aliments à éviter pour protéger vos dents

Que faut-il manger pour préserver ses dents ? Il est bien connu que les aliments qui contiennent du sucre sont un terrain propice aux caries. Mais il y a d'autres éléments à prendre en considération. Aline Perraudin nous éclaire dans ce podcast sur les bonnes pratiques à respecter pour garder vos dents en bonne santé.

Outre le sucre, il convient ainsi d'éviter les aliments mous et collants, comme le caramel ou les bonbons mais aussi le pain de mie, qui adhèrent plus facilement aux dents et peuvent faciliter la formation de caries. Il s'agit aussi de ne pas grignoter entre les repas, car cela implique la formation de plaque dentaire qui contient des bactéries cariogènes qui produisent de l'acide une fois en présence de sucre. Préférez ainsi les sodas et jus de fruit à la paille pour limiter leur impact.

Il est évidemment important de se laver les dents entre chaque repas. Si vous ne pouvez pas, mâchez un chewing-gum sans sucre qui nettoiera les dents mécaniquement en faisant saliver et en augmentant le taux d'acidité de la bouche.



Mangez tiède et buvez à température ambiante !

Pour les personnes sensibles au chaud et au froid, mieux vaut manger tiède et boire à température ambiante. Il faut aussi ne pas trop consommer trop d’aliments acides, comme les agrumes, la vinaigrette et les sodas pour préserver l'email des dents. Méfiez-vous aussi des eaux aromatisées aux agrumes, même sans sucre, qui contiennent de l'acide citrique et préférez les eaux gazeuses.

Si vous avez les gencives inflammées ou qui saignent facilement, évitez de manger trop acide, trop salé ou pimenté. Les agrumes, les tomates, les kiwis, les chips qui sont très salées, les plats épicés attisent la douleur au niveau des gencives inflammées. Ne mangez pas d’aliments trop durs, qui peuvent causer des saignements au contact des tissus abîmés. Chez certaines personnes, les aliments astringents, comme le comté, le gruyère, les noix, l’ananas, peuvent également favoriser les aphtes.

Enfin, pour limiter les dommages causé par des aliments, il est aussi important de se laver les dents deux fois par jour pendant deux minutes, et avoir recours le soir au fil dentaire en plus du brossage.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info