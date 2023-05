Comment traiter les varicosités ?

L’apparition de varicosités peut être le reflet d’une insuffisance veineuse superficielle, mais ce n’est pas systématique. Comme le précise le Dr Ariel Toledano, médecin vasculaire et auteur du livre Prenez soin de vos jambes (ed. du Cerf), "ces petites veinules dilatées, rouges, bleues ou violacées, peuvent aussi traduire une fragilité capillaire".

D’ailleurs, elles peuvent apparaître sur les jambes, les chevilles, les cuisses, mais aussi au niveau du visage, du thorax, du bas du dos ou encore du ventre.

Tout ce qui contribue à la dilatation des vaisseaux capillaires, à commencer par l’exposition au soleil favorise les varicosités. Les personnes qui travaillent dehors - les marins, les agriculteurs… - sont plus à risque. Une alimentation déséquilibrée, pas assez riche en fruits et en légumes, les boissons alcoolisées, ainsi que les variations de poids, peuvent également contribuer à leur apparition. Les varicosités ont aussi tendance à augmenter avec l’avancée en âge. Elles touchent davantage les femmes que les hommes, peut-être pour des raisons hormonales.

Pour les faire disparaître, microsclérose ou laser

Les traiter n’est pas une obligation lorsqu’il n’y a pas d’insuffisance veineuse associée. C’est un examen, l’échographie Doppler, qui permet de le vérifier. Dans ce cas, les varicosités ne présentent pas de risque pour la santé, et le traitement répond juste à un besoin esthétique. D’ailleurs, il n’est pas pris en charge par l’Assurance maladie. Selon leur forme - toile d’araignée, filaments, taches… - et leur étendue, le médecin adapte le traitement. Mieux vaut consulter un spécialiste des vaisseaux, un médecin vasculaire, encore appelé angiologue ou phlébologue.

Si les varicosités sont isolées et qu’il n’y a pas d’autre veine malade, le traitement peut se faire d’emblée. Il y a deux types de traitement : la microsclérose qui consiste à injecter avec une aiguille très fine un produit sclérosant dans la veine qui va se rétracter et se dégrader. Ce traitement est efficace, moins coûteux, mais, comme le précise le Dr Toledano, "il a l’inconvénient d’être invasif puisqu’on injecte un produit dans les veinules. Et il a des contre-indications".

L’autre traitement, c’est le laser qui permet de coaguler les varicosités par la lumière. Il n’y a pas de contre-indications, mais avant d’y recourir, la peau ne doit pas être bronzée, et il faut ensuite éviter l’exposition solaire pendant au moins trois semaines. "Le traitement laser est plus cher - compter entre 250 et 500 euros la séance contre environ 100 euros pour une microsclérose - mais en une séance laser, on peut traiter davantage de varicosités", m’a précisé l’angiologue.

Traiter l'insuffisance veineuse avant

Si les varicosités s’accompagnent d’insuffisance veineuse, si elles sont alimentées par une ou des varices, il faut d’abord traiter le problème de fond. Sinon les varicosités vont réapparaître très vite. C’est comme dans une maison, s’il y a une inondation, il ne suffit pas d’éponger, il faut avant tout réparer la fuite. Et ce n’est qu’une fois le problème traité que le médecin s’occupera des varicosités. Selon leur importance, plusieurs séances peuvent être nécessaires.



