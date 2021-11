Comment se faire vacciner contre la grippe ?

Entre octobre et mars environ, le virus de la grippe touche entre 2 et 6 millions de Français chaque année. Cette maladie très contagieuse, qui évolue tous les ans, peut-être grave chez des personnes à risque.

Depuis le 26 octobre, la vaccination est ouverte aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d'obésité. Les professionnels de santé et les personnes entourant des nourrissons y sont aussi éligibles.

Les premiers résultats de la campagne ne sont pas aussi bons que l'année dernière. Seuls 5,6 millions de vaccins ont été retirés en pharmacie par les personnes prioritaires, contre 6,7 millions en 2020 à la même période. Mais elle devrait franchir une nouvelle étape puisque, depuis lundi 22 novembre, la vaccination est ouverte à tous.

Où se faire vacciner et à quel prix ?

Si vous faites partie des personnes concernées par la recommandation de la vaccination, vous avez dû recevoir un bon de prise en charge envoyé par votre caisse d'assurance maladie, qui vous permettra de ne pas payer le vaccin.

Dans ce cas, pour les personnes majeures, vous devez montrer ce bon dans une pharmacie pour retirer votre vaccin. Puis, vous pouvez vous faire vacciner par le professionnel de santé de votre choix : médecin ou sage-femme (pour les femmes enceintes et l’entourage du nourrisson), infirmier ou pharmacien volontaire. Pour les personnes mineures, vous devez d'abord consulter votre médecin, puis suivre les mêmes indications que les personnes majeures.

Enfin, pour les personnes non-prioritaires, le vaccin n'est pas remboursé par l'Assurance Maladie. Il coûte une dizaine d'euros. À noter qu'il ne leur est pas permis de se faire vacciner par un pharmacien volontaire. Seuls les médecins et infirmiers peuvent leur injecter le vaccin.