Grippe : quels sont les effets secondaires de la vaccination ?

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté au mois d'octobre et, malgré une cinquième vague de coronavirus et l'ouverture de la troisième dose du vaccin contre la Covid-19 à tous, il n'est pas trop tard pour vous prémunir contre ce virus, également contagieux et virulent.

Comme le vaccin contre la Covid-19, celui contre la grippe comprend son lot d'effets indésirables. Selon Vaccination info Service, un site créé par Santé publique France, cette injection peut provoquer des effets indésirables communs à tous les vaccins injectables, à savoir : une réaction au site d’injection telle que douleur, rougeur ou gonflement, des effets généraux comme de la fièvre, des douleurs musculaires ou articulaires et, dans de très rares cas, une réaction allergique.

Face à une éventuelle réaction allergique, il est important d'agir rapidement. Si la personne récemment vaccinée souffre d'éruption cutanée pouvant s’accompagner de démangeaisons ou de bulles, de gonflement des yeux et du visage, d'une chute soudaine de la pression artérielle et une perte de connaissance ou encore d'une difficulté à respirer ou à avaler, il est vivement recommandé de contacter un médecin ou les urgences.